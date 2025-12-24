霍宏声「光辉岁月」「快乐神驹」

今日圣诞前夕，且并非主要课期，所以沙田马场晨课亦结束得快，大约七时四十分左右，在场操练骑师寥寥无几，不过骑师霍宏声依然一早到场操马，然后再入马房找练马师倾谈，至收操后才离场，动态仍相当积极。周六沙田赛事，霍宏声将有七驹列阵，他认为以「光辉岁月」和「快乐神驹」两匹质新马最具争胜机会。

光辉岁月重上正轨

「光辉岁月」周六将列阵泥地千八米。

「光辉岁月」是上季最早加盟游达荣马房的马匹之一，可是直至刚战才在泥地中距离赛首次上名，周六此驹列阵泥地千八米，霍宏声说:「此驹来港时年幼全无出赛经验，且期间健康出现问题，因而迟迟未交出表现，不过从牠上场连追多个马位，过终点时得亚军的走势，反映马儿目前已重上正轨，状态亦逐渐回勇，周六此驹增程跑千八米，理应可以胜任，希望届时马儿发挥上场甚至更佳水准，争取在港首场头马。」

快乐神驹作战状态

「快乐神驹」竞逐第五场四班千二米。

廖厩今季巴西自购新马「快乐神驹」，自十月起便由霍宏声主课，期间三次由他策骑试闸亦展示良好走势，今次此驹初出，竞逐第五场四班千二米，骑者分析说:「练马师廖康铭处理新马，向来都是给予牠们充足时间成熟进步，让牠们的状态循序渐进，才报名上阵，『快乐神驹」开操以来，晨课走势一直进步，如今自然提升至一定状态才出战今仗，即使初出马演出难以预料，但今场大部份对手亦是初出新马，故形势对其并非太差，希望届时可以走入前列。」

最后，霍宏声指「嘉应传承」近仗在二级及国际一级赛上阵，对手太强之下，当然难以取得表现，不过今次回到二班赛上阵，换了一批实力较差的对手，加上其跑过两场之后，状态应有进展，所以未尝不可走得接近。

文杰