王贤讯大赞马会版本头马相P图贴心专业
更新时间：13:55 2025-12-23 HKT
马主王贤讯早前凭「安遇」再度捧走三级赛莎莎妇女银袋赛，事后他透过社交平台Threads发文求助：「请问有人可以把我旁边的pink衣人P走吗？」。
王贤讯解释不认识对方，顶多一面之缘，之后网民反应热烈，纷纷帮手修图，有网民不仅将pink衣人P走，更将王贤讯的的父母P得更靠近，让王贤讯赞赏「零违和，高手」，感叹「高手在民间」。
由于王贤讯在Threads的留言，充满幽默感，令不少网民拍案叫绝，成为马圈一时佳话。王贤讯在社交平台力赞马会已经努力把关，一向有作出相应措施，他又力撑在场保安没有处理不当之处，并呼吁大家继续支持香港赛马。王贤讯的留言处处显出大将之风，因而获得不少网民赞赏。
上周王贤讯分享了马会的「安遇」头马相，王贤讯写上：「顺便欣赏下马会版本既P图系好专业，好贴心，多谢马会。」可见王贤讯对于香港马会版本的P图「安遇」头马相甚为满意。
陈嘉甜
