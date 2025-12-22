希威森「贤心星」「佳运发」

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：18:03 2025-12-22 HKT
发布时间：18:03 2025-12-22 HKT

希威森于本月初策骑「泷泽飞驹」赢马后，至今五个赛马日未再添头马，但是明晚跑马地夜赛，他除了伙拍七驹上阵，筹码足够之余，当中更不乏实力分子，有望助他重新赢得头马。希威森坦言，既然有实力坐骑在手，自己一定全力以赴，替牠们争取最佳成绩，其中「贤心星」和「佳运发」两驹应最具争胜机会。

贤心星回归胜程

方厩「贤心星」于季初曾由希威森策骑，在田草千二米败于刚周六赢三班赛的「表之极光」蹄下得季军，如今他伙拍此驹出战五班赛，希威森说：「我策骑『贤心星』跑第三一役，马儿早段展示良好速度，末段亦有余力跟对手力拼，演出不俗，所以牠其后再跑多场却未能赢马，实在有点意外，不过今次我再策骑牠出赛，正好让我有机会替其建功，以牠今次跑五班曾胜路程比赛，排在有利四档，理应具良好竞争力。」

佳运发磅轻路合

希厩「佳运发」今季已八岁，且已超过一年未有赢马，但刚战只落后头马不足一个马位得第四，明晚列阵第七场千二米，希威森说：「『佳运发』年纪非轻，战斗力自然不在最佳时候，不过上场仍跑得接近，反映现时仍在作战状态，同时评分亦下调至较合理水平，令其在阵上走得接近。今次此驹跑合适的千二米，只负一二二磅，希望届时在我胯下，能够再发挥出本身速度，争取前列最佳位置归来。」

最后，希威森表示「盈益善」前仗赛前退出，但是上场再跑亦后上得第五，可见该驹目前一直状态不差，出赛时仍能跑出水准。今次列阵曾经上名的二千二百米长途赛，当然适合发挥，即使今赛甚具竞争性，多驹均具实力，但「盈益善」在此有条件加入战圈，走入前列一席。

文杰
 

