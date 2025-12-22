潘顿偕家人去南丫岛做冬
上周末举行沙田赛事，翌日（１２月２１日）做冬，没有马跑。潘顿和太太Nicole以及一对仔女；Nicole的母亲、Nicole的妹妹一家人一起前往南丫岛做冬，享受家庭乐，相信潘顿的外母一家人会留港共渡圣诞节。
以往每逢Nicole的母亲、Nicole的妹妹一家人来港探望潘顿，潘顿大多数能交出头马，和太太一家人拉头马。相信周二晚谷草赛事，有家人的支持，潘顿都希望有头马见面，和家人分享头马喜悦。
陈嘉甜
