马场浮世绘│打气团鼎盛 「兴驰千里」一出即食
更新时间：18:45 2025-12-20 HKT
今日第四场赛事，共有四驹初出，结果由一对初出马包Q，吕厩「兴驰千里」在杨明纶胯下一出即胜，独赢赔率4.1倍；而29倍冷马「辣得快」亦跑获一席亚军。
「兴驰千里」马主邓铭禧昨今日与父母一同入场，据悉邓铭禧父亲邓兴强更带同公司数十位员工一同入场打气，果然顺利奏捷，皆大欢喜。吕健威说：「『兴驰千里』在沙田及从化试闸时均显示不俗的前速，由于其质素尚新，如果在港初出即跑千二米，我担心牠会一啖气走晒，影响了末段贯注力；因此我安排牠今仗初出跑一千米，暂时我仍会先让牠主攻直路赛。」
