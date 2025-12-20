Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「会当凌」捧博爱杯

马圈快讯
更新时间：15:30 2025-12-20 HKT
发布时间：15:30 2025-12-20 HKT

于上月十五日沙田取消赛事，本应率先冲过终点的巫厩「会当凌」，今日再配华将周俊乐上阵再跑千二米，终点前越过「葳莉非凡」，赢得今季第二场头马，同时捧走博爱杯。

赛后练马师巫伟杰说：「『会当凌』上次不好彩，以首名过终点，可惜因意外取消赛事，今次很好彩赢马补中，可以说是上天给马主和我们的安慰，有个补偿。我希望『会当凌』可以持续进步，马儿今场赢马的走势来看，仍然有点稚嫩，仍有进步空间。」

今日沙田赛事，角逐第五场四班千二米的巫厩的「会当凌」在周俊乐胯下赢马兼捧走博爱杯，马主军机八皇团体成员钟一帆说：「对于『会当凌』今场可以赢马补偿，我们都很开心，及时出太阳，场地偏快，对马儿发挥有利。」

「会当凌」原本报争上月中的一场沙田赛事，可惜当日发生罕见场面，「超越梦想」把潘明辉抛下后调头走，竞赛小组为了人马安全理由，马上取消赛事，而首名过终点的「会当凌」、练马师巫伟杰、骑师周俊乐、马主军机八皇团体均无奈失去一场宝贵的头马。「会当凌」因罕见事件而痛失一场宝贵头马，非常可惜，昨日卷土重来，巫伟杰、骑师周俊乐和马主都乐见「会当凌」成功补中，大家开心地在凯旋门拉头马。
 

按下图睇更多相片：

