香港五驹报名远征沙地
更新时间：13:58 2025-12-19 HKT
发布时间：13:58 2025-12-19 HKT
发布时间：13:58 2025-12-19 HKT
沙特杯赛马日的各场大赛现已截止报名，香港共有五驹报名，包括「浪漫勇士」和「禅胜辉煌」报跑泥地1800米G1沙特杯；「自强不息」和「升泷驹」则报争泥地1200米G2维雅德泥地短途锦标；至于「金钻贵人」报争1351米G2草地短途锦标，现时等待当地马会的正式邀请。
去年「浪漫勇士」是香港首匹远征沙特的赛驹，结果在沙地阿拉伯的G1沙特杯跑得第二名，马主刘栢辉和沈集成受访时都提及，有意安排此马再战沙特杯，令人期待。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
2025-12-17 18:00 HKT
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
2025-12-18 10:46 HKT