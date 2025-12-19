Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港五驹报名远征沙地

更新时间：13:58 2025-12-19 HKT
发布时间：13:58 2025-12-19 HKT

沙特杯赛马日的各场大赛现已截止报名，香港共有五驹报名，包括「浪漫勇士」和「禅胜辉煌」报跑泥地1800米G1沙特杯；「自强不息」和「升泷驹」则报争泥地1200米G2维雅德泥地短途锦标；至于「金钻贵人」报争1351米G2草地短途锦标，现时等待当地马会的正式邀请。

去年「浪漫勇士」是香港首匹远征沙特的赛驹，结果在沙地阿拉伯的G1沙特杯跑得第二名，马主刘栢辉和沈集成受访时都提及，有意安排此马再战沙特杯，令人期待。

按图睇有关相片：

陈嘉甜

