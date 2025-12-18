艾兆礼「翠红」「肯佩斯」

骑师艾兆礼昨晚跑马地夜赛策骑「福星小子」赢得其今季第十一场头马，周六沙田赛事，其八匹坐骑实力不弱，多驹曾在其胯下赢马或上名，如今再次伙拍上阵，自然收到人马合拍功效，艾兆礼今晨表示，「翠红」和「肯佩斯」两驹季内成绩良好，有望继续取得佳绩而回。

翠红收复前失

「翠红」今季两战直路赛取得一冠一亚。

廖厩「翠红」上季曾接受碎骨手术，但今季健康回复正常，至今两战直路赛取得一冠一亚，周六出战千二米，艾兆礼说:「『翠红』今季状态良好，阵上随即交出表现，刚战牠升二班赛上阵，面对更强对手，能够力拼得亚军，演出已在水平之上，今次牠竞逐千二米，以牠上季尚未成熟，但跑此程只以两个多马位不敌败在今季竞逐一级赛上名的『举步生风』脚下，反映其理应合适，加上牠今仗仍只负一二一磅，所以『翠红』今仗有望收复前失，赢得今季第二场头马。」

肯佩斯转战千四

「肯佩斯」周六将列阵第十场三班千四米。

「肯佩斯」刚战增程跑泥地中距离，但只能跑第五过终点，周六此驹列阵第十场三班千四米，骑者说:「上场『肯佩斯』初次增程出赛，未能交出成绩是可以理解，而且牠亦所负不远，今次转战田草千四米，以牠今季初出在田草千二米赢马，与及在外地曾胜该路程的赛绩，应该可以胜任，倘若同场有快起步后前领，令早段步速正常，『肯佩斯』将在有利形势下争胜。」

此外，艾兆礼还表示黎厩「英雄战歌」在抖暑期间曾接受手术，但近月已回复正常操练，近期快跳和试闸功夫做足，状态正在逐步回升，周六牠复出跑赢马路程千二米，当然会全力以赴，冀望凭本身质素和路合之利，「英雄战歌」能够拼入前列一席归来。

文杰

