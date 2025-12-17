马场密探048｜「闪电星福」爆冷捧杯

今晚第五场四班千二米，香港高尔夫球会百周年纪念杯，结果爆岀大冷，沈集成马房的「闪电星福」在金诚刚胯下沿栏杀上，率先冲过终点，以四十一倍赢马捧杯，金诚刚继早前「蓝地球」后，又再爆冷赢马。

沈集成气势如虹，刚周日凭「浪漫勇士」四连霸香港杯，名留青史。今晚跑马地夜赛，沈厩续有头马进帐，第五场四班千二米的「闪电星福」在金诚刚胯下爆出四十一倍大冷门，力压前主播周嘉仪名下的「天下宠儿」赢马。沈集成继香港杯后，昨晚又赢「闪电星福」捧走香港高尔夫球会百周年纪念杯，而这也金诚刚在港首场杯赛冠军。「闪电星福」马主邓建南把功劳归于沈集成，大赞对方赢完「浪漫勇士」，把运气带给「闪电星福」。

