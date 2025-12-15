田泰安「香港精神」「欢乐老挝」

昨日田泰安策骑叶厩「荣骏大道」爆冷赢马，令其今季头马数字上升至十五场，手风转顺；虽然周三晚谷战只有四匹坐骑，但他坦言费精不贵多，其中「香港精神」和「欢乐老挝」均具机会争胜。

香港精神有力再捷

「香港精神」上仗取得久违了的头马。

「香港精神」今季八岁，但上仗仍取得久违了的头马，周三晚再攻第一场五班二千二百米，田泰安认为有条件再捷：「纵然『香港精神』曾一度长时间未赢马，但牠每季热身一轮后都可在阵上走得接近，上仗便是趁状态回勇赢马，且姿态和所造时间均出色，我觉得今次牠再跑赢马路程，足以在此再赢一仗。」

欢乐老挝作战状态

「欢乐老挝」今次负磅不重，应有机会跑得好。

列阵第六场四班千八米的「欢乐老挝」，十月转投桂福特马房后做足工夫。田泰安说：「近期『欢乐老挝』操练工夫不断加强，提升至作战状态才报名今赛，牠在谷草千八米曾经走得接近，今次负磅不重，应有机会跑得好。」

此外，出争第七场四班千二米的「奇异欢星」，上季及今季均曾由田泰安策骑出赛，他表示这匹年轻北半球马，需要更多时间进步，但今季初出一役跑谷草千二米所负不远，足证窄场合适，今次再跑同程，对手实力不算太超卓，希望可拼入前列归来。

文杰