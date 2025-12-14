Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「浪漫勇士」四夺香港杯

马圈快讯
更新时间：18:29 2025-12-14 HKT
发布时间：18:29 2025-12-14 HKT

今日沙田马场举行的第四场一级赛，总奖金四千万港元的香港杯，只有七驹上阵，但前马王「浪漫勇士」仍是一点一倍大热门，而该驹亦继续写下历史，成为首匹四胜香港杯的赛驹，另外今仗头马奖金高达二千二百四十万港元，令其总奖金超过二亿四千万港元。

赛后「浪漫勇士」马主刘栢辉说：「『浪漫勇士』今场胜出，我的心情非常振奋，因为我见到马儿现时完全复元，我的心情很激动和开心。至于『浪漫勇士』的未来部署，我会再与练马师商量，如果出外远征，将会再战沙特杯。」

「浪漫勇士」练马师沈集成说：「我以『浪漫勇士』及整个马房团队为荣。赛前我承受极大的压力，因为之前『嘉应高升』和『遨游气泡』都赢晒。『浪漫勇士』很容易操练，牠之前做过手术，我心痛得想喊，犹幸马儿现时的健康已经回复稳定。我的儿子常跟我说，我爱『浪漫勇士』多过他，其实儿子和『浪漫勇士』我都深爱。『浪漫勇士』马主刘栢辉很有远见，他每个部署都心思熟 ，至于会留港争三冠长途王或再战沙特杯，一切听马主决定。」

按下图睇更多相片：

