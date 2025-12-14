Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「冷娃」后上爆大冷

马圈快讯
更新时间：14:22 2025-12-14 HKT
发布时间：14:22 2025-12-14 HKT

今日沙田第三场四班千二米爆岀冷门，黎昭升马房的「冷娃」，上场才在条件赛跑第三，今日再岀排十四档，仍然克服劣势，由奥尔民策骑后上压倒另一冷马「幸运愉快」，爆出三十一倍大冷赢马。

赛后练马师黎昭升说：「『冷娃』上场在港初出，走势非常稚嫩，马儿只有三岁，仍然是小朋友，结果跑得第三名，已展示出不错的质素。『冷娃』经过上场出赛后，有明显进步，今场再出，排十四档跑田草千二米难度极高，加上同场对手甚强，马儿能够取得头马，可见马儿的前景应该不错，评分有上升空间。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
17小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
4小时前
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
影视圈
20小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
17小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
5小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
9小时前