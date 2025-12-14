马场密探048｜「冷娃」后上爆大冷
更新时间：14:22 2025-12-14 HKT
发布时间：14:22 2025-12-14 HKT
发布时间：14:22 2025-12-14 HKT
今日沙田第三场四班千二米爆岀冷门，黎昭升马房的「冷娃」，上场才在条件赛跑第三，今日再岀排十四档，仍然克服劣势，由奥尔民策骑后上压倒另一冷马「幸运愉快」，爆出三十一倍大冷赢马。
赛后练马师黎昭升说：「『冷娃』上场在港初出，走势非常稚嫩，马儿只有三岁，仍然是小朋友，结果跑得第三名，已展示出不错的质素。『冷娃』经过上场出赛后，有明显进步，今场再出，排十四档跑田草千二米难度极高，加上同场对手甚强，马儿能够取得头马，可见马儿的前景应该不错，评分有上升空间。」
