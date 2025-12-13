独家猛料│「包装」系善有善报

周日沙田赛事，出战第六场的「包装创新」马主何芷韵是现任保良局主席，保良局一直关注受大埔火灾影响居民的情况。早前何芷韵曾经与一众政府官员包括财政司黄伟纶副司长、教育局蔡若莲局长、民政及青年事务局麦美娟局长、林雪丽常任秘书长、梁宏正副局长等先后到访保良局李兆基青年绿洲，探访入住的受影响家庭。另外，保良局向宏福苑每户发放现金港币15,000元「紧急援助金」，至今合共发放约港币2,800万元，希望与受影响居民携手渡过难关。

何芷韵热心公益，出钱出力为慈善，她是「包装」系马主李文斌的太太，周日「包装」系的「包装战将」及「包装创新」分别出战第三及六场，且看能否为李文斌和其太太何芷韵带来头马喜悦。

陈嘉甜