浪琴香港国际赛事│麦道朗第三度登上浪琴全球最佳骑师宝座

蝉联浪琴全球最佳骑师殊荣的麦道朗，明日（12月14日星期日）将于沙田马场主策「浪漫勇士」角逐总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛），他期望能再创历史，伙拍该驹破纪录地完成此赛四连霸，为其今年的佳绩锦上添花。

现年三十三岁的麦道朗，于2022年首度夺得浪琴全球最佳骑师荣衔。他于周五（12月12日）晚上在香港会议展览中心举行的浪琴香港国际赛事欢迎晚宴上，获国际赛马组织联盟主席兼香港赛马会行政总裁应家柏先生颁发水晶奖座；浪琴行政总裁Patrick Aoun先生则向麦道朗致送一枚独特的浪琴腕表。

麦道朗与应家柏在欢迎晚宴的颁奖台上合照。

麦道朗表示，他很荣幸能再次夺得这项尊贵殊荣。他说：「我此刻感觉非常美妙，彷若置身云端之上。我认为任何一位骑师只要有好马在手，都有机会赢得这个奖项，但能三度获得冠军荣衔，实在难能可贵。莫雅和戴图理均曾四度封王，而他们都是全球最出色的骑师。」

麦道朗谦逊地表示自己不敢与二人相提并论，并认为他的成功全赖过去一年有幸伙拍三匹顶级佳驷上阵，包括「浪漫勇士」、「遨游气泡」及「精致之道」。

他说：「『浪漫勇士』是最出色的一驹，『精致之道』成就斐然，『遨游气泡』的成绩亦同样精彩。」

麦道朗在本年度浪琴全球百大一级赛中合共攻下十二场头马，当中三场伙拍「遨游气泡」、一场策骑「浪漫勇士」（此驹因接受球节手术而一度休赛数月）、六场为「精致之道」主辔，另外凭「早丽星」及「花城日暖」各胜一场。

麦道朗最终以184分高踞浪琴全球最佳骑师排行榜榜首，紧随其后的是巴米高（132分）、布宜学（114分）和莫雅（102分）。

浪琴全球最佳骑师奖项是根据骑师在浪琴世界马匹排名委员会编订的全球百大一级赛中的表现而评定。每个计分年度由上年的12月1日开始至本年的11月30日为止。骑师在该年度的全球百大一级赛中以前三名完成赛事即可获得分数，分别是第一名得12分、第二名得6分、第三名得4分。

麦道朗表示，自己这一年手风甚顺，但能够获得这个奖项，必须归功于他年内所策骑的一众冠军赛驹的出色表现。

「牠们全都是出类拔萃的佳驷，有三冠王（『遨游气泡』）、马王（『浪漫勇士』），以及马后（『精致之道』）。」麦道朗续道。

「能在同一年内与牠们合作，实在不可多得。伙拍牠们上阵的感觉难以用言语去形容，我真的深感荣幸。」

麦道朗现正在港作短期客串，并将于圣诞节前返回澳洲悉尼。他表示，年内最突出的成就是为「遨游气泡」赢得三冠王荣誉，包括攻下总奖金高达一千三百万港元的董事杯（1600米一级赛）、总奖金高达一千三百万港元的花旗银行香港金杯（2000米一级赛），以及总奖金高达一千三百万港元的渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛）。

麦道朗明日如能伙拍「浪漫勇士」再度扬威浪琴香港杯，将可为他今年的杰出成就锦上添花。若一切顺利，他希望于2026年再次出争一级赛沙特杯（1800米，泥地），力图反先「青春永驻」。