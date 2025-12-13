浪琴香港国际赛事│浪琴香港瓶形势紧凑「名城潮流」复勇盼脱颖而出

总奖金高达二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米一级赛）将于本周日（12月14日）在沙田上演，参赛马匹质素上乘，而且多匹争标要角的评分相当接近，令赛事形势甚为紧凑。

众驹当中，「南加名城」国际评分为123分，较其他对手高至少3分，但近三仗均未能交出应有水准，因此四匹国际评分同为120分的佳驷均被看高一线有力争标，包括今年凯旋门大赛（2400米一级赛）季军「同工之妙」及该赛第四名马匹「远飞标枪」。

「名城潮流」的国际评分比上述数驹再低3分，为117分。这匹雄马于去年扬威日本三冠大赛尾关菊花赏（日本圣烈治锦标，3000米一级赛），上仗角逐秋季天皇赏（2000米一级赛）时在头马「蒙面舞会」之后以第五名冲线。

「名城潮流」去年以悦目姿态扬威菊花赏。

在秋季天皇赏一役，李慕华策骑头马「蒙面舞会」，而「名城潮流」则由另一位法国好手贝知仁执缰。

李慕华今仗将再为「名城潮流」执缰，并确信这匹「文雅之士」的四岁子嗣明显地有状态回勇的迹象。

李慕华说：「马儿是日本一项经典赛冠军，曾攻下途程为3000米的菊花赏，不过我认为牠的首本途程是2400米或2500米。」

「春季时牠未臻最佳状态，但牠在秋季天皇赏中发挥出色，取得第五名，看来已回复勇态。」

李慕华续道：「天皇赏的赛绩水准很高，而虽然马儿今仗需交出最佳水准才有力争胜，但牠潜质优厚，我很有信心。」

「名城潮流」的优厚潜力有待练马师武井亮琢磨。他于周日首次派马来港参赛，届时「名城潮流」将竞逐浪琴香港瓶，该赛将为星光熠熠的浪琴香港国际赛事四项一级赛拉开序幕。

武井亮说：「马儿在天皇赏一役末段冲刺强劲，而我也相信沙田会适合马儿发挥。」

「名城潮流」与享誉全球的「杏目」及「春秋分」同主，今次首度远征，赛前状态令武井亮感到欣喜。

武井亮说：「如果比较牠于天皇赏前两周与今仗前两周作最后一课快操时的状态，我认为牠现时的状态更胜一筹。」

「马儿于跑毕宝冢纪念赛（2200米一级赛）后便一直休息，天皇赏是牠休后复出的首仗，因此状态未足，但今仗牠已百分百准备就绪。」

「名城潮流」作为经典赛冠军，于去年12月首次挑战三岁以上马赛事，在有马纪念赛（2500米一级赛）以第六名冲线，表现不俗。外界原预计这匹佳驷会在更早前便挑战海外赛事。

尽管「名城潮流」是武井亮从练生涯中的首匹一级赛冠军，但这位练马师为此驹规划四岁赛季时也有他一套的想法。

武井亮说：「马儿两岁时脾气很大，即使到了现在仍然无法独自操练。马儿在心智上的成长令我非常满意。」

「今年春季时，马主很想让马儿赴海外出赛，但当时我没有信心牠的脾气可以应付一趟远征。现在牠已能够适应到外地出争大赛，我感到非常高兴。」

然而，按赛绩水准论，今届凯旋门大赛的结果或可作参考。

「同工之妙」及「远飞标枪」均曾出战今届凯旋门大赛，同场还有「帝国梦」列阵。虽然当时牠们在巴黎隆尚须面对受天雨影响的偏软场地，而沙田的干快场地对牠们来说应更易适应，但无论如何，两驹在该仗结果仅先于「帝国梦」分别不足一个马位及一马颈位，而「名城潮流」过往三次与「帝国梦」交锋均先于该驹过终点。

武井亮说：「我认为这是牠最擅长的途程，而且每次『名城潮流』与『帝国梦』同场竞技时，『名城潮流』都非常具竞争力。」

相信「名城潮流」需要交出历来最高水准才能攻下浪琴香港瓶，但李慕华及武井亮看来均对牠充满信心，相信牠已蓄势待发，定会交出亮眼的表现。

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。