浪琴香港国际赛事│巴伯乐深信「俊伟蹄」可炮制惊喜扬威浪琴香港一哩锦标

练马师巴伯乐将于周日（12月14日）派出「俊伟蹄」竞逐总奖金高达三千六百万港元的浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛），他对马儿充满信心，认为牠有力击败一众争标热门夺魁。

现年四岁的「俊伟蹄」今次将在沙田与多匹一级赛佳驷同场较量，在强敌环伺下被视为黑马分子，但巴伯乐深信马儿可在此赛交出生涯的代表作。

「俊伟蹄」上仗于10月在新市场竞逐挑战锦标（1400米二级赛），结果以压倒性姿态击败一众劲敌摘桂。巴伯乐认为马儿今次于事隔一年多后增程回师一哩赛，将有助牠交出与上仗相若的优异表现。

巴伯乐于周四（12月11日）观看「俊伟蹄」出操后说：「马儿阵上需要快步速配合，意味著我们被迫安排牠在欧洲出争较短途程的赛事，尤其是在法国。马儿上仗在不易应付的新市场赛道上竞逐1400米途程，阵上表现证明牠应该有力在1600米赛事中争胜，特别是在如沙田般步速偏快的赛道上。此赛一直是我季尾的目标之一。」

「俊伟蹄」在沙田操练备战周日的大赛。

「马儿上仗取胜，反映了我们临近年底仍有一匹状态勇锐的赛驹。我们全年一直悉心为牠部署赛事，所以牠并未碰上太多真正的硬仗，而这也是我很期待带牠来这里参赛的原因。」

「马儿未曾胜出一级赛，但已展现出足以问鼎顶级赛事的实力，而且牠挟勇态来到这里。周日我们尽管将以冷门身分上阵，但仍十分期待。」

「俊伟蹄」至今已多次在一级赛交出优异表现，包括两岁时在一级赛尚卢利加迪大赛（1400米）跑入季席，踏入三岁后也分别在庄柏德大赛（1400米）、纪尔斯大赛（1300米）及森林大赛（1400米）三项一级赛中同样跑获季军。

2023年，巴伯乐麾下的灰色佳驷「闪灰」以51倍冷门身分远征杜拜司马经典赛（2410米一级赛），在面对名驹「春秋分」下仍交出惊喜表现，同年稍后时间更打开一级赛胜门。今季曾胜出奥兰杰斯锦标（1200米三级赛）的「俊伟蹄」同样由巴伯乐训练，加上今仗交由曾在香港策骑的贝知仁主辔，令人有理由相信牠可在今次远征交出更上层楼的表现。

巴伯乐说：「贝知仁曾于冬季来港客串，这会有帮助。他年纪轻轻，但极具天赋，最重要的是他非常熟悉马儿。」

这位练马师固然不会轻视周日这场总奖金高达三千六百万港元的大赛的对手，但也十分满意「俊伟蹄」的状态。

「在我看来，真正的威胁来自『神志勇进』及『巧绣生花』，牠们都是真正的佳驷。」

「最重要的是要带一匹正处勇态的赛驹来到这里，这是首要任务。马儿十分适应这趟旅程，牠目前的身形也很理想。牠性情温驯，因此我从不担心牠未能应付这次远征。」

于周四举行的排位抽签仪式上，「俊伟蹄」在今届浪琴香港一哩锦标的十四匹参赛马中抽得第六档。

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。