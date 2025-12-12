希斯「威利金箭」「智多多宝」

周日沙田马场举行香港国际赛事，希斯除派遣「嘉应高升」出战香港短途锦标外，还派出多匹质新马上阵，似是有意在大赛日展示实力。希斯接受查询时表示，对「威利金箭」和「智多多宝」的机会感到乐观。

威利金箭千四更合

「威利金箭」上仗在港初出跑三班田草千二米，负一三五磅下仍能跟前走入一席亚军。

列阵第十场二班千四米的灰马「威利金箭」，上仗在港初出跑三班田草千二米，负一三五磅下仍能跟前走入一席亚军，仅以半个马位落后头马「天赐喜」，表现令人惊喜，亦反映这匹四岁自购马很快已适应水土。

周日「威利金箭」升班上阵，希斯坦言有一定寄望：「『威利金箭』来港前曾胜三级赛，并曾在二级赛上名，证明级数颇高；抵港后甚快适应环境，无论晨课及试闸均走势甚佳，上仗初出演出不俗，今次再上征途，势将以更佳状态迎战，而且增程跑千四米亦更合适，有望在此收复失地。」

「威利金箭」正值四岁当打之年，希斯也替其放眼明年的四岁系列赛，首个目标是香港经典一哩赛。希斯说：「由于『威利金箭』马身较为粗壮，我预期跑完今仗之后，会再替其报跑多一场比赛，之后便会出战香港经典一哩赛。」

智多多宝争取首捷

「智多多宝」上仗在田草二千米跑获亚军。

至于出战第六场三班千八米的「智多多宝」，上季尾开始上阵，上仗在田草二千米跑获亚军，表现有明显进步。希斯说：「『智多多宝』来港前出赛次数不多，很自然在港需要更多时间成熟及累积经验，果然今季跑过几仗后，开始逐渐上力。上仗此马只不敌少负十六磅、再出再赢的『双赢』蹄下，本身演出并不差，今仗转战千八米亦合适，因要负轻磅而改配杜苑欣，希望其演出能再进一步，争取在港首场头马。」

文杰