浪琴香港国际赛事│「嘉应高升」出闸表现成卫冕浪琴香港短途锦标关键

大卫希斯麾下的「嘉应高升」将于周日（12月14日）在沙田角逐总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛），与十二匹对手同场较量。这匹短途巨星将在生涯中首次排第一档出闸，但大卫希斯认为对争胜机会影响不大。

大卫希斯希望「嘉应高升」今仗能达成十六连胜的佳绩，并表示唯一担心的是这匹全球最高评分短途马可能会出闸缓慢。

他说：「沿途贴栏跑最省脚程。我认为马儿是世上跑得最快的赛驹，所以除非牠于出闸时犯错，否则这个档位其实很有利。」

「我唯一的顾虑是，牠意外地出闸缓慢。不过，若排第十二或第十档而漏闸也一样糟糕。」

大卫希斯预期「嘉应高升」能够迅速出闸，而这是马儿首次自最内档起步，他很想看看牠如何应付。「嘉应高升」今天（12月12日）在沙田以29.5秒完成四百米操练。

届时「红玛瑙」（第十一档）及「美丽第一」（第九档）等赛驹预期会抢前，而大卫希斯指该两驹需展现甚快前速，才能带领「嘉应骏升」上前。

「当赛驹在快步速的赛事中出现疲态时，牠们便会倾向斜跑，让有实力的佳驷能趁机取位上前。如果赛事步速缓慢，马匹便会成群跑入直路，那就令人担心。不过如果步速缓慢，我预期潘顿会让马儿带头。」

大卫希斯表示会沿用与上季相似的部署，让「嘉应高升」增程至1400米，角逐2月在沙田举行的一级赛女皇银禧纪念杯。

大卫希斯坚信这匹冠军级佳驷甚至可应付1600米途程，但他认为马儿既然现在能称霸短途赛事，这样做意义不大。

他说：「我认为牠正处于所谓的黄金期。去年牠仍有点稚嫩，今年变得更健硕、力量更强。我们于上仗赛前真的觉得牠正处于前所未有的境界。眼见确实如此，牠自二百米处起收慢，几乎打破场地纪录，看来颇为轻松。」

尽管「嘉应高升」是赛事焦点，但大卫希斯表示必须重视部分对手曾角逐的国际顶级短途赛事的水准。

大卫希斯说：「这不会是一场轻松的比赛，但市场把牠捧成大热门，而次热门的赔率竟高达约21倍。」

「我当然希望市场的预测准确，但我非常重视那些国际大赛。它们都不易应付，而那些赛驹都是出自那些大赛。」

大卫希斯今仗另一参赛马「好友心得」抽到第七档。他预计若马儿取位顺利，相信可跑入位置。

潘顿同样不担心「嘉应高升」的档位，并相信坐骑上仗于11月23日攻下中银香港私人银行马会短途锦标（1200米二级赛），或许是牠生涯的最佳之作。

该仗是「嘉应高升」远征澳洲返港后首次上阵，牠早前在当地攻下总奖金高达二千万澳元（约合一亿零一百万港元）的全球奖金最高草地赛事珠穆朗玛峰锦标（1200米一级赛），当时自第七档起步。

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。

