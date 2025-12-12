Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港国际赛事│周日「2025浪琴香港国际赛事」多宝大赏共高达3,600万港元

马圈快讯
更新时间：14:16 2025-12-12 HKT
发布时间：14:16 2025-12-12 HKT

年度国际赛马盛事「2025浪琴香港国际赛事」，将于12月14日（星期日）在沙田马场举行。当日除了有累积多宝外，马会更特设多宝，提供赢取合共达3,600万港元的机会。

当中，三T彩池有900万港元累积多宝，如以10港元一注独中三T正奖，估计彩金有机会高达1,800万港元。

另外，马会将从营办者储备拨出共140万港元多宝至第一口及第四口孖T，预计10港元一注独中的彩金可分别获派500万港元。

马会亦将由多宝储备拨出合共800万港元，为当日四项焦点一级赛 – 第4场（浪琴香港瓶）、第5场（浪琴香港短途锦标）、第7场（浪琴香港一哩锦标）及第8场（浪琴香港杯）的四重彩及四连环合并彩池各注入200万港元。

开售时间

「2025浪琴香港国际赛事」的各项彩池，将于12月13日中午12时正开始接受投注*。顾客可在各场外投注处#、电话投注及数码平台**购票。

* 投注人士必须年满18岁

# 部份场外投注处服务时间或有不同，请浏览https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查阅最新详情

** 数码平台包括网上投注服务「投注区」bet.hkjc.com、马会投注三合一及Racing Touch流动应用程式
 

