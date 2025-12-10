马场密探048｜「三强」打开在港胜门

今晚第六场四班千二米，由郑俊伟训练的「三强」于杨明纶胯下力压东厩的「东来欣赏」胜出，打开在港胜利之门。「三强」共有三位马主，分别是方奕聪、何国成和苏伟强，而前两位也养有「胜万金」。

「三强」上季开始在港上阵，今季两战走势越来越近，上场跑谷草千二米排十档上阵，赛后马主方奕聪曾经表示担心马儿受外档影响，今场档位内移至五档，成功补中，为「三强」马主带来头马喜悦。

「三强」马主方奕聪说:「赛前我都有信心「三强」跑得近，不过觉得要取胜不易，因为同场几匹对手近绩都好好。赛前郑俊伟和杨明纶都觉得今场放头马多，会有步速，所以前段不宜抢放，亦全靠骑师留放出色才取得首胜。长远来说『三强』按父系应可应付中距离路程，会跟练马师再研究。」

按下图睇更多相片：