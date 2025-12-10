马场密探048｜「品德宝宝」后上取胜

今晚国际骑师锦标赛首关，四班一千米，莫雷拉的坐骑大热门「超强六十」三甲不入，反而对上两场由见习生黄宝妮策骑上名而未能赢马的文厩「品德宝宝」，今次在布宜学胯下走势更佳，直路上击败一度岀头的「凝聚美丽」胜出，布宜学因此率先取得十二分，潘顿得六分，麦道朗四分。

今晚第四场国际骑师锦标赛首关是四班谷草1000米，由布宜学骑的文厩「品德宝宝」后上赢马，赛后布宜学说:「这是我在快活谷赢得的第一场头马，『品德宝宝』起步后不快，我便留后竞跑。今场赛事步速甚快，马儿的状态非常好，入直路上后劲凌厉，我能够在快活谷取得首场快活谷头马，实在非常开心。」

