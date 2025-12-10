Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「品德宝宝」后上取胜

马圈快讯
更新时间：21:01 2025-12-10 HKT
发布时间：21:01 2025-12-10 HKT

今晚国际骑师锦标赛首关，四班一千米，莫雷拉的坐骑大热门「超强六十」三甲不入，反而对上两场由见习生黄宝妮策骑上名而未能赢马的文厩「品德宝宝」，今次在布宜学胯下走势更佳，直路上击败一度岀头的「凝聚美丽」胜出，布宜学因此率先取得十二分，潘顿得六分，麦道朗四分。

今晚第四场国际骑师锦标赛首关是四班谷草1000米，由布宜学骑的文厩「品德宝宝」后上赢马，赛后布宜学说:「这是我在快活谷赢得的第一场头马，『品德宝宝』起步后不快，我便留后竞跑。今场赛事步速甚快，马儿的状态非常好，入直路上后劲凌厉，我能够在快活谷取得首场快活谷头马，实在非常开心。」

按下图睇更多相片：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
影视圈
9小时前
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
00:48
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
社会
8小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
10小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
12小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
7小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
5小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
5小时前
宏福苑五级火｜施永青称火险抵偿按揭存误导 指赔偿不足抵销贷款余额 业主或需继续供楼
宏福苑五级火｜施永青称火险抵偿按揭存误导 指赔偿不足抵销贷款余额 业主或需继续供楼
楼市动向
13小时前