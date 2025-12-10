浪琴香港国际骑师锦标赛│莫雅期待再战浪琴国际骑师锦标赛  

顶级好手莫雅是浪琴国际骑师锦标赛的常客，周三（12月10日）晚上将在跑马地与十一位世界级菁英同场竞逐今届赛事，是他近二十年来第十九次赴会。



现年四十二岁的莫雅因于8月底发现大腿骨疲劳性骨裂而休战，一直养伤。当浪琴国际骑师锦标赛于上月公布参赛名单时，莫雅虽然榜上有名，但当时未肯定能否赶及复出参赛。



直至今届赛事举行前一星期，莫雅在岭飞复出策骑上阵，更取得两场头马。这位四届浪琴全球最佳骑师于周二（12月9日）早上在沙田为合作多时的蔡约翰策马试闸，其后显得心情轻松。



莫雅曾先后于2009年及2010年在这项广获誉为全球最佳骑师锦标赛的赛事中两度封王，另有四届合共取得三亚一季。



明晚浪琴国际骑师锦标赛的其余选手为力争卫冕的巴米高，以及李慕华、布宜学、麦道朗、金美琪、杜苑欣、莫雷拉、李宝利、潘顿、何泽尧及布文。

今年浪琴国际骑师锦标赛参赛阵容鼎盛。



莫雅于周二现身在中国香港大馆赛马会立方举行的浪琴国际骑师锦标赛记者招待会，他说：「我很高兴能够再次参加浪琴国际骑师锦标赛。人人都想前来参赛，谁不希望参与其中？」



跑马地的赛道特别考验骑师的取位技巧、平衡力及时机掌握，而这些显然全是莫雅的强项。



然而，马会采用的配马机制尽量确保十二位骑师的胜出机会均等，因此获配实力较评分高一、两分的坐骑，又或抽得好档位，均属有利因素。



莫雅直言：「档位往往是在跑马地争胜的关键，甚至可能是你最先需要考虑的因素。」



从坐骑的档位看来，莫雅的形势不俗，可望取得分数，尤其以第二关（1650米）及第三关（1650米）的坐骑「相映红」（134磅）及「勇霸龙」（129磅）机会较高。「相映红」上仗作季内复出即为方嘉柏交出头马，今仗将自第二档出闸；黎昭升旗下的「勇霸龙」则会自第四档起步。



莫雅另一坐骑「过关勇士」（125磅）在第一关（1000米）抽得第六档，档位也算不俗。在去年的浪琴国际骑师锦标赛中，巴米高的其中一匹坐骑甚至在十二驹中抽得第十二档，但最终仍能助他奠定胜局。至于出战第四关（1200米）的「凯旋升」（130磅）则自第十档起步，若莫雅能凭此驹胜出，势必成为焦点。



莫雅也相当期待周日的重头戏浪琴香港国际赛事，他在四场焦点赛事中有三匹坐骑。

莫雅 (左) 也相当期待周日的重头戏浪琴香港国际赛事，他在四场焦点赛事中有三匹坐骑。



莫雅自2015年起担任古摩亚阵营的主帅，最近一次为此阵营取得的一级赛胜利，是于8月21日策骑「剧唱一姐」攻下约克郡橡树大赛（2400米）。他今次将主策「冬季狮」（总奖金高达三千六百万港元的一级赛浪琴香港一哩锦标，1600米）及「南加名城」（总奖金高达二千六百万港元的一级赛浪琴香港瓶，2400米），手握双重机会为该阵营延续胜绩。



莫雅也将策骑由堀宣行训练的「里见梦境」出争总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛），届时必将唤起马迷对「满乐时」的记忆。「满乐时」是堀宣行从练生涯的其一代表作，不仅在2015年浪琴香港一哩锦标中大胜而回，2016年攻克浪琴香港杯的表现更是令人叹为观止。



「里见梦境」今年6月于皇家雅士谷赛期出争女皇伊利沙伯二世禧年志庆锦标（1200米一级赛），仅以短距离之差不敌「别具风味」，赛前堀宣行曾邀来莫雅为此驹进行一课关键的草地快操。「里见梦境」最近两次在沙田挑战「嘉应高升」获一亚一季，周日（12月14日）将由莫雅主策，这对人马组合或会成为「嘉应高升」的最大威胁。



莫雅在整个策骑生涯中与香港赛马始终维持紧密关系，年初甚至应香港赛马会邀请重临香江作短期客串，填补因两名资深骑师受伤而出现的空缺。



莫雅解释自己为何年复一年重返香港策骑出赛：「我自十八岁起便来这里参赛，而我很喜欢香港。香港的赛事水平高，竞争激烈且办得出色。」



「在这方面，香港赛事实现了这项运动的最高水准。」



本周三（12月10日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第五班云地利让赛（1650米）将于晚上六时三十分开跑。



