浪琴香港国际赛事│「遨游气泡」力争蝉联浪琴香港一哩锦标冠军 与顶尖巨星看齐

「遨游气泡」将于周日（12月14日）在沙田出争浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛），冀能继去年后再次登上冠军宝座，与少数能蝉联此赛冠军的马坛顶尖巨星看齐。



历届香港一哩锦标中，只有顶尖巨星「垄断」、「好爸爸」、「美丽传承」及「金鎗六十」曾成功连续两届夺冠。「遨游气泡」若可再度胜出这项总奖金高达三千六百万港元的大赛的话，牠的顶尖巨星地位将毋庸置疑。



「遨游气泡」去年在此赛以压倒性姿态抡元，之后更接连攻下董事杯（1600米）、花旗银行香港金杯（2000米）及渣打冠军暨遮打杯（2400米）三项一级赛，成为近三十一年来香港首匹三冠王。

「遨游气泡」与潘顿周日将再度携手争标，这对人马拍档的合作可追溯至2022年。

「遨游气泡」攻下这些大赛时均由麦道朗主辔，上仗则与潘顿故剑重逢，在中银香港马会杯（2000米二级赛）中力追「浪漫勇士」至终点。



潘顿说：「马儿是匹优秀的坐骑，在我胯下取得首场胜仗。我本以为牠是匹会续有进步的短途马，结果牠先后胜出（香港）经典一哩赛及（宝马香港）打吡大赛（2000米）。牠显然成为了一匹远超我当初想像的佳驷。牠已是一匹不折不扣的巨星。如果你翻看马儿的纪录，便知道牠是一匹十分出色的赛驹。」



「遨游气泡」至今仍被视为一匹中距离马，但牠曾分别攻下香港经典一哩赛（1600米）及两届董事杯（1600米），证明牠能适应广泛途程，但这匹七岁马今仗缩程令潘顿略有顾虑。



他说：「马儿将由2000米缩回1600米，但去年牠这样做时显得有点吃力，令我有点顾虑。希望牠能抽得好档，取位顺畅。」



「牠去年的表现真的让我很惊讶，因为我始终觉得牠是匹一哩马。当牠增程至2000米时，牠似乎已达至另一层次；之后再增程至2400米时，牠又再次变成另一匹马。」



「马儿也许更适合跑一又四分一哩或一哩半途程，但牠是匹很讨人喜爱的坐骑，会配合你的一切要求。」

「遨游气泡」(图) 上仗与潘顿故剑重逢，在中银香港马会杯（2000米二级赛）中力追「浪漫勇士」至终点。



「遨游气泡」周日虽然毋须再为应付「浪漫勇士」而操心，但牠的实力仍会于周日受到大考验，将与「神志勇进」、「港边小区」、「巧绣生花」及「红运帝王」四匹一级赛盟主及其他佳驷同场争胜，其中「红运帝王」曾于4月的富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛）中击败「遨游气泡」封王。



潘顿说：「这是一场水准甚高的赛事，或许会成为当天各场比赛中最具看头的一仗。参赛阵容非常鼎盛，来自各地的马匹纷纷前来争标。」

布文认为，去年的浪琴香港短途锦标是「骄阳明驹」最接近击败「嘉应高升」的一役，当时「嘉应高升」刚在前哨战中银香港私人银行马会短途锦标（1200米二级赛）中刷新沙田1200米的场地时间纪录，其后状态或许稍为回落。



布文认为「嘉应高升」于首次打破场地时间纪录后，在浪琴香港短途锦标中未能交出最高水准，但牠该仗仍能以半个马位之先抡元。



布文说：「我认为从『嘉应高升』今年的备战情况来看，牠将会在这场短途赛中交出最佳表现。但愿我看错吧，不过情况看来的确如此，但我相信『骄阳明驹』也已准备就绪，可望交出牠今季、甚至是牠生涯中最出色的表现。」



同场「里见梦境」的鞍上人莫雅则指出，这匹国际佳驷已两度在沙田跑入位置，包括去年在浪琴香港短途锦标中跑获接近的季军。



莫雅说：「牠（『里见梦境』）曾在这里夺得亚军及季军，所以跑此场有佳绩为据，而且牠本身是一级赛冠军。虽然牠今仗将要与全球最出色的短途马同场竞技，但牠也是一匹很好的坐骑。」



麦道朗表示，他在浪琴香港短途锦标的坐骑「举步生风」是一匹佳驷，但相信马儿今仗未必能击败「嘉应高升」。「举步生风」上仗在「嘉应高升」之后勇夺亚军。



麦道朗认为潘顿与「嘉应高升」这对人马拍档是天作之合。



「人和马皆有同样风范，都是坚毅不屈的竞争对手。」



麦道朗又表示，「嘉应高升」的竞跑风格与冠军雌马「鱼子精华」相似。「鱼子精华」在生涯中二十五次出赛未尝一败。



麦道朗说：「两驹都坚毅无比，不会轻易退让，而『嘉应高升』也有点像『浪漫勇士』，总会成为众矢之的，大家都希望击败牠。」