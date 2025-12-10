浪琴香港国际赛事│浪琴香港短途锦标「嘉应高升」所向披靡 对手或难以匹敌

所向披靡的世界最高评分短途佳驷「嘉应高升」，将于周日（12月14日）出争总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛），势必成为此赛的擂台趸。相信即使是极端的乐观主义者，也难找到同场十一匹对手的取胜之道。



这匹大卫希斯的镇仓宝今仗力争十六连胜，赔率料将再次热得令人却步。



大卫希斯说：「牠将与多匹顶级佳驷同场角逐一级赛，而次热门赔率竟将达21倍，实在令人难以想像。这种情况真的很罕见。」



「这不会是一场轻松的比赛，但市场却这么认为。」

「嘉应高升」这匹大卫希斯的镇仓宝今仗力争十六连胜，赔率料将再次热得令人却步。



大卫希斯表示，今仗其实不乏值得留意的对手，包括蔡约翰麾下的「骄阳明驹」。该驹至今已四度在一级赛中不敌「嘉应高升」跑入位置，包括去年在浪琴香港短途锦标中以短距离之差屈居亚军。



已连续九仗为「骄阳明驹」执缰的布文表示，自己策骑过不少顶尖赛驹，而即使「骄阳明驹」的水准尚不及牠们，但牠确实非常忠心可靠。



布文说：「我认为牠是一匹资质优厚的赛驹，具备一级赛的实力，只是牠阵上经常碰上百年难得一遇的超级佳驷『嘉应高升』。我们都敬佩马儿及牠的表现。」



布文说：「但我不能只想著去打败那匹大热门，这样对我没有帮助。我只需专注做好自己，全力以赴让坐骑发挥最高水准。牠去年的表现已相当好，我们跑得很接近，希望今年能再接再厉。」



布文曾策骑所向披靡的名驹「云丝仙子」，清楚面对顶级佳驷的感觉。该匹冠军雌马在退役前连胜三十三场。



布文说：「我们必须以务实心态迎接这项挑战。正如我所说，最重要不是要击败『嘉应高升』，而是要让『骄阳明驹』交出最佳表现。如果牠能做到这一点，我便心满意足。」

布文认为，去年的浪琴香港短途锦标是「骄阳明驹」最接近击败「嘉应高升」的一役，当时「嘉应高升」刚在前哨战中银香港私人银行马会短途锦标（1200米二级赛）中刷新沙田1200米的场地时间纪录，其后状态或许稍为回落。



布文认为，去年的浪琴香港短途锦标是「骄阳明驹」最接近击败「嘉应高升」的一役，当时「嘉应高升」刚在前哨战中银香港私人银行马会短途锦标（1200米二级赛）中刷新沙田1200米的场地时间纪录，其后状态或许稍为回落。



布文认为「嘉应高升」于首次打破场地时间纪录后，在浪琴香港短途锦标中未能交出最高水准，但牠该仗仍能以半个马位之先抡元。



布文说：「我认为从『嘉应高升』今年的备战情况来看，牠将会在这场短途赛中交出最佳表现。但愿我看错吧，不过情况看来的确如此，但我相信『骄阳明驹』也已准备就绪，可望交出牠今季、甚至是牠生涯中最出色的表现。」



同场「里见梦境」的鞍上人莫雅则指出，这匹国际佳驷已两度在沙田跑入位置，包括去年在浪琴香港短途锦标中跑获接近的季军。



莫雅说：「牠（『里见梦境』）曾在这里夺得亚军及季军，所以跑此场有佳绩为据，而且牠本身是一级赛冠军。虽然牠今仗将要与全球最出色的短途马同场竞技，但牠也是一匹很好的坐骑。」



麦道朗表示，他在浪琴香港短途锦标的坐骑「举步生风」是一匹佳驷，但相信马儿今仗未必能击败「嘉应高升」。「举步生风」上仗在「嘉应高升」之后勇夺亚军。



麦道朗认为潘顿与「嘉应高升」这对人马拍档是天作之合。



「人和马皆有同样风范，都是坚毅不屈的竞争对手。」



麦道朗又表示，「嘉应高升」的竞跑风格与冠军雌马「鱼子精华」相似。「鱼子精华」在生涯中二十五次出赛未尝一败。



麦道朗说：「两驹都坚毅无比，不会轻易退让，而『嘉应高升』也有点像『浪漫勇士』，总会成为众矢之的，大家都希望击败牠。」