国际骑师锦标赛│骑师赛记招女将先赢势 「凭真材实料，非作点缀」

香港国际赛事属世界马坛年终盛事，四场国际一级赛于周日在沙田马场上演前，明夜在跑马地举行的国际骑师锦标赛是传统「前菜」。一如往年，马会今届从海外邀来9位顶尖骑师来港，跟3位本地高手齐集在跑马地，以4关赛事决高下。为了隆重其事，马会今午假座中环大馆为骑师赛造势，让12位马上高手会见中外传媒，并齐齐上台座谈参赛愿景，以及与马会行政总裁应家柏谈笑风生，「先礼后兵」场面轻松。

国际骑师锦标赛自从1998年首届以来，从未有过女骑师称王，故此今日记招上，双双连续两届参战的杜苑欣与金美琪，成为焦点人物。两位马背上的女中豪杰，异口同声表示，获邀来港参战是凭真材实料，而非因为女儿身才获邀作点缀，同时更可证明到赛马是少数能让男女公平竞技的顶尖运动。

杜苑欣早在英国与欧洲已有辉煌战绩，曾多次胜出一级赛头马，更曾三度在国际骑师锦标赛跻身三甲，早前已先来港作短期客串，为明夜再会群雄做足准备。至于同样出生英国的金美琪则在澳洲发展事业，今年更成为首位在日本赢得平地一级赛的女骑师，她今午在台上表示：「这反映出时代趋势，愈来愈多女性在顶级赛事中突围。」

杜苑欣亦感同身受：「我们的成就赢得了这些机会，我与一众男骑师是公平竞争的。」今届国际骑师锦标赛，被视为夺标大热的是曾三度封王的八届香港冠军骑师潘顿，杜苑欣与金美琪两位女将都被视为争胜黑马。