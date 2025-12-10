波仔至醒灵活玩│「骏马之星」五班够恶

今晚将上演国际骑师锦标赛，除了常客莫雅及潘顿外，也有下半季狂扫G1嘅李慕华再度东来，还有算是「老香港」的李宝利首度参战，阵容可谓星光熠熠。

四关赛事中，有近绩及具战力的马匹不少，是近年最均势的一届，正因咁平均，在投注上有点好睇唔好赌之感，所以主力场次都系向其他场次埋手。

第一场「骏马之星」虽然今季三战未入三甲，但连场所遇到的对手及际遇都非理想，先是大前仗已是出战季初强组；而前仗沿途殿后属超慢步速受害者，败不足据。

上仗「骏马之星」初增程跑一哩，虽然贴栏竞跑赚了脚程，但遇步速偏快属不利之余，亦考验气量，最后一直在主马群中缠斗无溃散，且邻近不乏沙田四班识赢及入位分子，赛事水准不俗。

再查当晚的谷A，直路最内栏跑线状况相对颇差，跑到一栋都无的「贤心星」、「飞腾骓」及「蓝地球」之后大变身，而跑得好的「安康万里」、「奔放」翌仗也再交出表现，所以已证明有气量的「骏马之星」今趟首度在五班上阵，执笔时仍有不俗赔率，值得一搏。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 2

第二场 Q/PQ 6胆拖 1 2 7 12

第六场 二重彩 2复式胆拖1 4 10

混合过关三串七 共188注