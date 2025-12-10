Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「骏马之星」五班够恶

马圈快讯
更新时间：02:00 2025-12-10 HKT
发布时间：02:00 2025-12-10 HKT

今晚将上演国际骑师锦标赛，除了常客莫雅及潘顿外，也有下半季狂扫G1嘅李慕华再度东来，还有算是「老香港」的李宝利首度参战，阵容可谓星光熠熠。

四关赛事中，有近绩及具战力的马匹不少，是近年最均势的一届，正因咁平均，在投注上有点好睇唔好赌之感，所以主力场次都系向其他场次埋手。

第一场「骏马之星」虽然今季三战未入三甲，但连场所遇到的对手及际遇都非理想，先是大前仗已是出战季初强组；而前仗沿途殿后属超慢步速受害者，败不足据。

上仗「骏马之星」初增程跑一哩，虽然贴栏竞跑赚了脚程，但遇步速偏快属不利之余，亦考验气量，最后一直在主马群中缠斗无溃散，且邻近不乏沙田四班识赢及入位分子，赛事水准不俗。

再查当晚的谷A，直路最内栏跑线状况相对颇差，跑到一栋都无的「贤心星」、「飞腾骓」及「蓝地球」之后大变身，而跑得好的「安康万里」、「奔放」翌仗也再交出表现，所以已证明有气量的「骏马之星」今趟首度在五班上阵，执笔时仍有不俗赔率，值得一搏。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP    2
第二场 Q/PQ    6胆拖 1 2 7 12
第六场 二重彩    2复式胆拖1 4 10
混合过关三串七    共188注

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
9小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
12小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
9小时前
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
6小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
16小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
8小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
8小时前
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
影视圈
5小时前
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
饮食
9小时前