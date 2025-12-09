希斯「天星」「凝妙星」

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：17:15 2025-12-09 HKT
发布时间：17:15 2025-12-09 HKT

明晚国际骑师锦标赛，希斯在四关赛事共派七驹上阵，声势浩大，练者表示今次派遣的参赛马都是近绩和状态良好，而且抽到的配搭亦理想，希望届时能够取得佳绩，其中以「天星」和「凝妙星」两驹理应最具争胜机会。

天星配麦道朗

第八场三班千二米，希斯将以「天星」和「友爱心得」两驹上阵，希斯分析牠们的机会时说：「『天星』前仗初跑谷草千二米即取得胜利，上场再跑同程却稍欠运气，结果与多匹对手一同冲过终点，仅以一马颈位之差跑第四，败得相当不值，今次再跑同程，由麦道朗执缰，希望届时有更佳际遇，能再次走入前列；至于『友爱心得』最近状态回勇，上仗即赢得在港第二场头马，此驹在港出赛次数不算太多，按理仍有进步空间，今次配金美琪再跑同程，未尝不可再次走入前列。」

凝妙星力争首捷

第五场四班一哩，希厩将以三驹迎战，包括最近两场成为热门却走势平平的「凝妙星」，今次配上届骑师赛冠军巴米高，练者说：「前仗『凝妙星』直路上受阻致败，上场再跑同程，即使仍然未能上名，但是仅落后头马两个马位，演出并非太差，今次『凝妙星」继续进攻谷草中距离，希望临场能够发挥出真正实力，争取在港首场头马，至于同场两匹厩侣『久久为尊』和『青春力量』跑此程亦合适，更分别配麦道朗和潘顿两大好手，我亦期望牠们临场发挥得好，争取前列最接近位置而回。」

最后，希斯表示「建测群英」上场赢马后，今次升上三班出赛，面对更强对手，争胜难度大增，但毕竟马儿新胜犹勇，状态肯定不成疑问，加上牠跑法主动，跑中距离亦特别准绳，以及排二档亦有利其跑法，所以「建测群英」未尝不可走入前列一席。

文杰
 

