浪琴国际骑师锦标赛│莫雅「相映红」争连捷

周三晚国际骑师邀请赛，殿堂级骑师莫雅在第五场骑师赛第二关抽到方厩的「相映红」，此马新胜犹勇，有力为骑者在国际骑师锦标赛中争分。

「相映红」上场季内初出即胜，马主萧剑新在赛后受访时坦言是意外惊喜，他表示马儿上场始终相隔十个月久休复出，他原以为马儿末段会力弱，无以为继，估不到末段赢来犹有余力，更以快时间完成赛事，表现比马主预期中好。

萧剑新受访时又提到，方嘉柏早于上季已经对他说「相映红」的质素其实不俗，只是马儿当时未长肉，需要多一点时间成长。萧剑新十分信任方嘉柏的专业判断，愿意给予时间和耐性等待。「相映红」上场久休复出即赢，可见马儿今季成熟渐足。方嘉柏和萧氏家族向来合作愉快，方仔当然希望「相映红」继续赢马，今场抽到高手莫雅，力争连捷。

