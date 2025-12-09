Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴国际骑师锦标赛│莫雅「相映红」争连捷

马圈快讯
更新时间：14:24 2025-12-09 HKT
发布时间：14:24 2025-12-09 HKT

周三晚国际骑师邀请赛，殿堂级骑师莫雅在第五场骑师赛第二关抽到方厩的「相映红」，此马新胜犹勇，有力为骑者在国际骑师锦标赛中争分。

「相映红」上场季内初出即胜，马主萧剑新在赛后受访时坦言是意外惊喜，他表示马儿上场始终相隔十个月久休复出，他原以为马儿末段会力弱，无以为继，估不到末段赢来犹有余力，更以快时间完成赛事，表现比马主预期中好。

萧剑新受访时又提到，方嘉柏早于上季已经对他说「相映红」的质素其实不俗，只是马儿当时未长肉，需要多一点时间成长。萧剑新十分信任方嘉柏的专业判断，愿意给予时间和耐性等待。「相映红」上场久休复出即赢，可见马儿今季成熟渐足。方嘉柏和萧氏家族向来合作愉快，方仔当然希望「相映红」继续赢马，今场抽到高手莫雅，力争连捷。

按图睇有关相片：

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
9小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
6小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
23小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
18小时前
日本青森县东部海域9日清晨发生6.4级地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高
即时国际
2小时前
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
法国第一夫人访川意外带火「中国最美女保镳」  严月霞冷峻气场爆红　
即时国际
6小时前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命
即时国际
7小时前