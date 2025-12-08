Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴国际骑师锦标赛│周三浪琴国际骑师锦标赛 多宝大赏共高达1,800万港元

更新时间：19:22 2025-12-08 HKT
发布时间：19:22 2025-12-08 HKT

云集国际顶尖骑师的浪琴国际骑师锦标赛，将于12月10日（星期三）在跑马地马场举行。当晚除了有累积多宝外，马会更会拨出多宝，提供赢取合共达1,800万港元的机会。
 
当中，六环彩六宝奖有500万港元累积多宝，预计10港元一注独中的彩金可达1,200万港元。
 
另外，马会将从营办者储备拨出40万港元多宝至第一口孖T，预计10港元一注独中的彩金可获派400万港元。
 
马会亦将由多宝储备拨出共200万港元，为浪琴国际骑师锦标赛「骑师王」的四场指定赛事 – 第4场、第5场、第7场及第8场的四重彩及四连环合并彩池各注入50万港元。
 
开售时间
浪琴国际骑师锦标赛的各项彩池，将于12月9日中午12时正开始接受投注*。顾客可在各场外投注处#、电话投注及数码平台**购票。
 
* 投注人士必须年满18岁
 
# 部份场外投注处服务时间或有不同，请浏览https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查阅最新详情
 
** 数码平台包括网上投注服务「投注区」bet.hkjc.com、马会投注三合一及Racing Touch流动应用程式
 

