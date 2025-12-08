浪琴香港国际赛事│「越骏欢欣」冀凭稳定表现 在浪琴香港一哩锦标登上高峰

罗富全训练的六岁佳驷「越骏欢欣」将于周日（12月14日）亮相沙田，与惯常拍档巴度携手竞逐总奖金高达三千六百万港元的浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）。回顾此赛近五年的赛果，有四届均由大热门胜出。「越骏欢欣」今仗力图打破这个趋势，制造惊喜。



在近五届浪琴香港一哩锦标中，「金鎗六十」（2020年、2021年及2023年）及「遨游气泡」（2024年）均以大热身分夺魁。「越骏欢欣」虽未属超级明星之列，但在港迄今出赛三十五次，表现稳定可靠，近期更持续在阵上交出最佳水准，包括上仗于11月23日角逐总奖金五百三十五万港元的中银香港「私人财富」马会一哩锦标（1600米二级赛）时，在头马「表之银河」之后跑获接近的季军。



罗富全说：「牠（『越骏欢欣』）的状态相当好，近期一再仅败。马儿一直保持上佳状态，阵上全力拼搏，表现十分稳定。如果牠在周日一仗抽到好档，我认为牠会交出好表现。牠时常为马主赢得奖金。」



在爱尔兰出生的「越骏欢欣」至今在港共上阵三十五次，取得六冠七亚四季，累积总奖金约达二千四百八十五万港元。牠的代表作是2024年攻下总奖金达四百二十万港元的三级赛一月杯（1800米让赛），而最近一捷尽管来自逾六百天前的一项第二班赛事，但对上两仗均负于头马不超过半个马位，其中最受注目是上仗在二级赛跑入季席。

「越骏欢欣」在港累积六胜。

自2000年起，共有十八届的浪琴香港一哩锦标头马以个位数独赢赔率抡元。今年，上届冠军「遨游气泡」、正在冒起的「祝愿」、2025年杜拜草地大赛（1800米一级赛）盟主「神志勇进」及已两胜一级赛的年轻佳驷「巧绣生花」均有机会成为赛前热门。



「港边小区」、「美丽同享」、「俊伟蹄」、「红运帝王」、「阳光勇士」、「合伙奔驰」、「手机表霸」及「冬季狮」也将角逐浪琴香港一哩锦标。



至于总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛），罗富全将派出两度在一级赛跑获亚军的「幸运有您」出战。这匹Artie Schiller子嗣在港上阵四十次累积八胜，包括上季两度在第一班赛事抡元。



罗富全说：「牠上仗表现很出色。我们采取留后竞跑策略，牠于末段冲刺强劲。我认为若周日能抽到好档，牠将会跑得接近。要击败『嘉应高升』难度极高，但赛事奖金丰厚。」



周日举行的浪琴香港国际赛事总奖金合共高达一亿三千万港元，四项一级赛还包括总奖金高达二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米）及总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米）。



本周三（12月10日）晚上跑马地将举行浪琴国际骑师锦标赛，十二位世界顶尖骑师将聚首一堂，挑灯夜战，角逐四关赛事。