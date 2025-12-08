Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康铭「劲沙尘」「电源之驹」

更新时间：17:34 2025-12-08 HKT
发布时间：17:34 2025-12-08 HKT

香港国际骑师锦标赛，将于周三晚在跑马地马场揭开战幔，今晨马会假沙田马场会员厢房，举行骑师赛配马仪式，一众骑师、练马师、马主及马会高层均有出席，场面热闹。

劲沙尘赢马补中

「劲沙尘」将出战骑师赛第三关第七场三班一哩。
每年配马仪式，照例有人欢笑有人愁，当中廖康铭对骑师配搭感到满意，他在其中三关锦标赛皆有派马上阵。骑师赛第三关第七场三班一哩，「劲沙尘」抽配何泽尧，廖康铭说：「何泽尧骑功好且熟悉谷草，由他策骑『劲沙尘』我当然满意，此马近两仗在田草千六米均跑获季军，证明合跑中距离，转战谷草我认为一样可以应任，希望可赢马补中。」

电源之驹驾轻就熟

「电源之驹」将出战骑师赛第四关第八场三班千二米。
第四关第八场三班千二米，「电源之驹」将由布文执缰，廖康铭说：「今季『电源之驹』季内三战均由布文策骑，如今巧合地人马重逢，可谓驾轻就熟。上仗此马在谷草千二米跑第四，只落后头马个多马位，反映已重上正轨，周三晚排在有利三档，必争取前列归来。」

至于头关第四场四班一千米，「枕头之星」抽配杜苑欣，廖康铭指此马近仗未能上名令其颇失望，周三晚排在三档起步，希望能借其骑功发挥出速度，在此走入三甲。

文杰

