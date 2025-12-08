浪琴香港国际赛事│岳本贤派遣「班霸实力」冲击浪琴香港瓶争佳绩

练马师岳本贤向以成为全球各大赛日的常客为目标，因此派遣「班霸实力」出争总奖金高达二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米一级赛），认为这匹高头大马是助他实现此宏愿的一大助力。



五岁的「班霸实力」父系出自「活顿镇」，早已在世界各地取得不俗成绩，潜力甚丰。此驹曾于今年6月的皇家雅士谷赛期登场，在高多芬旗下擅于远征的佳驷「桀骜之恋」之后跑获亚军；之后出争2025年墨尔本杯（3200米一级赛）时则在头马「一半属你」之后取得第七名，获得评价不一。



岳本贤相信这匹2025年爱尔兰圣烈治大赛（2800米一级赛）盟主目前已具备问鼎海外大赛锦标的实力。他说：「马儿体型庞大，浑身是劲，近数季的表现也一直维持于高水平，而远征全球各地的赛事时也能从容应付旅程。」



「马儿今季频频上阵，而我们很期待看到牠在香港出赛。我认为牠应该很适合角逐香港瓶。马儿在『桀骜之恋』之后跑获亚军的一仗（二级赛夏域锦标）便是在快地上跑今仗途程，该仗的场地状况与沙田也相差不大。」



「班霸实力」两岁时在却拉胜出国际锦标（1400米一级赛），因而崭露头角；踏入三岁后，牠在多维尔竞逐出道第五仗奥南奴锦标（2000米二级赛），仅不敌其后扬威凯旋门大赛（2400米一级赛）的「顶级冲力」跑获亚军，令外界对此驹再度加以重视。

「班霸实力」是三项一级赛盟主。



「班霸实力」在该阶段上阵不多，岳本贤指背后有其因由。



他说：「马儿当时正在备战（5月的）爱尔兰二千坚尼（1600米一级赛），但接受内窥镜检查后发现有问题，须避战该赛。牠当时出了一点小毛病，错过了三岁赛季的上半季赛事。」



「我们之后把目标锁定在（9月的）爱尔兰冠军锦标（2000米一级赛），可惜牠再次遇上阻滞。其后，该季当时余下的赛事均不太适合马儿角逐，而我们又不想让牠远征。马儿只是有点欠运，错过了该年的一些重要阶段。」



到了四岁时，「班霸实力」的际遇顺利得多，于该季不断累积经验及增强体格，对牠往后的发展十分关键。



岳本贤说：「马儿在德国扬威一级赛（柏林大赛，2400米），也在一级赛日蚀大赛（2000米）中在『名战古城』之后跑获亚军。」



「牠四岁时屡次交出水准甚高的表现。今年牠已五岁，我们逐渐让牠适应下来及增程角逐，而现在牠已进入另一新境界。牠也证明了本身的场地适应能力很强。」



「在皇家雅士谷一役，牠以117分的评分在快地上取得佳绩；而牠攻下爱尔兰圣烈治大赛时则是跑偏软地，赛后获评120分。场地对牠来说不成问题。」



「班霸实力」上月伙拍薛凯华出争墨尔本杯，须负顶磅59公斤（130磅）上阵，更在二十四驹中排较外的第十九档起步。牠于早段堕居后列，直路弯落后颇远，最终负于头马「一半属你」九又四分一马位，得第七名。



牠在该仗的表现所获评价褒贬不一，但岳本贤表示：「我们满意马儿在墨尔本的表现，现在很期待牠在香港的发挥。之后，我们可能会放眼明年的杜拜世界杯。」



「班霸实力」迄今的五场头马均由麦文坚主辔，包括携手扬威三项一级赛。这对人马组合将在浪琴香港瓶再度合作。

年轻练马师岳本贤正在全球马坛冒起。



年仅三十二岁的岳本贤现已成为马坛的瞩目人物。他的从骑生涯虽然短暂，但战绩彪炳，不但两度在叶森扬威英国打吡大赛（2400米一级赛），也曾两次登上爱尔兰冠军骑师宝座，以及在育马者杯赛期及杜拜世界杯赛马日夺魁。他身高六呎却能造约126磅（57公斤），实在不可多得。



他于二十三岁生日前两个月挂靴，随后立即取得练马师牌照，到了二十八岁时便已训练出两匹墨尔本杯冠军及一届觉士盾（2040米一级赛）盟主，也曾胜出一次爱尔兰打吡（2400米一级赛）。



由他训练的爱尔兰打吡盟主「研究大学」曾于2018年来港出争浪琴香港瓶，在头马「时时精彩」之后以第十一名冲线，而该驹也是他在今届前唯一派出的浪琴香港国际赛事参赛马。



今年，岳本贤也会派遣「名医」争逐总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛），与「浪漫勇士」同场较量。这匹四岁佳驷上月在巴林国际锦标（2000米二级赛）仅不敌「御冠军」而屈居亚军，交出迄今的代表作。



岳本贤说：「我们一向热衷到世界各地参赛，只要有争胜机会，我们都会去参加。我们的参赛规划比较进取，于未来数年也会继续以此为重点。」