浪琴香港国际赛事│葛威法双龙出海竞逐浪琴香港国际赛事 冀再添一级赛殊荣

葛威法于近年可说是欧洲冒起得最快的练马师之一，但2025年无疑是他跻身顶尖练马师行列的一年。



于今次来港出战今届浪琴香港国际赛事前，葛威法已打破由费伯华所保持法国练马师于一年内胜出十三项一级赛的纪录，其中更不乏马坛最重要的大赛，包括凭「得令星」首次胜出凯旋门大赛（2400米一级赛），以及派出厩下另外两匹佳驷「飒劲丽」及「姬爽朗」各胜一项法国经典赛。



除了在法国取得佳绩外，这位四十八岁的练马师也在国际舞台上取得了重大突破。他旗下的「姬爽朗」于年内为马房夺得首个育马者杯赛事冠军；而顶级佳驷「格伦岛」的战绩更加彪炳，先攻下圣格卢大赛（2400米一级赛），其后接连扬威英皇锦标（2392米）及英国冠军锦标（1993米）两项一级赛，上仗更成功捧走日本杯（2400米一级赛），让他成为自2005年后首位胜出该赛的海外练马师。



葛威法今次进军浪琴香港国际赛事，将派出马房的其中两匹主力「歌利巨人」及「健身心」争标。「歌利巨人」继今年在富卫保险女皇杯（2000米一级赛）中取得第九名后再度来港参赛，出争总奖金高达二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米一级赛）；「健身心」则作首次远征，角逐总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛）。

葛威法 (图) 今次进军浪琴香港国际赛事，将派出马房的其中两匹主力「歌利巨人」及「健身心」争标。



葛威法说：「两驹的状态均令我很满意。牠们周三在尚蒂伊马场出操时表现良佳，看来处于巅峰状态。」



「歌利巨人」至今已两胜一级赛，分别攻下2024年英皇锦标（2392米一级赛），以及今年在德国最重要的全龄赛事巴登大赛（2400米一级赛）中夺冠，证明有力于本周日（12月14日）问鼎今届浪琴香港瓶的冠军宝座。



葛威法说：「我于今季一直尝试为马儿重建信心及提升体能。牠在美国的表现相当出色，在旅途中也适应良好，显示长途跋涉对马儿不再是问题。」



「歌利巨人」目前的官方评分为120分，与同样列阵今届浪琴香港瓶的凯旋门大赛季军「同工之妙」及上届冠军「远飞标枪」相同，势必成为争胜要角之一。这匹佳驷如能再次交出攻下英皇锦标时的表现，或会与获评123分的「南加名城」不相上下。



葛威法坦言，「歌利巨人」于过去两季的最大问题在于发挥不够稳定，并补充道：「今仗强敌林立，但感觉有点势均力敌。我们都知道『歌利巨人』需要一切条件配合才能发挥最佳水准。」

「歌利巨人」将于今年第二度来港参赛。



浪琴香港国际赛事的晨操时段云集了来自世界各地的观操客，有时难以预测哪些参赛马于赛前操练时会向他们展示真正实力，但「健身心」佳态洋溢，足以吸引众人目光。



随著莫雅赶及复出继续为岳伯仁及古摩亚阵营效力，苏铭伦将会与葛威法麾下的两匹参赛马故剑重逢。



父系出自Le Havre的「健身心」早前伙拍苏铭伦在多维尔胜出尚罗万尼锦标（2000米），在打开一级赛胜门之余，也为牠争取到凯旋门大赛的参赛资格。



葛威法表示：「跑完凯旋门大赛后，我们安排马儿出争英国冠军雌马锦标（2400米一级赛），牠的表现非常好，但我绝对认为一哩半对牠来说太长。」



「牠是匹步幅阔大的雌马，我觉得一又四分一哩更适合牠，但我已非常满意牠的状态。」

「健身心」是葛威法旗下另一匹一级赛盟主。



葛威法对「健身心」的胜算十分实事求是，但也勇于挑战，期待「健身心」在香港与历来全球赢得最多奖金的主队赛驹「浪漫勇士」同场较量。



葛威法说：「『健身心』状态极佳。当然『浪漫勇士』几乎是无法战胜的对手，但我认为马儿会交出佳作，取得不错的名次。」



今年葛威法的从练生涯可说是迎来了重大突破，但多年来他只派过一驹参加浪琴香港国际赛事，也颇教人意外。由他训练的「言出必行」曾于2017年来港角逐一级赛浪琴香港一哩锦标（1600米），取得第十三名。



他说：「这是我们渴望参与的盛会，但要让马匹于季尾保持巅峰状态绝非易事。我麾下的两驹看来均正处勇态，所以我很高兴能参与其中。」