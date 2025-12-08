浪琴国际骑师锦标赛│潘顿迎战全球顶尖好手力争第四次封王

香港冠军骑师潘顿将于周三（12月10日）晚上竞逐浪琴国际骑师锦标赛，他期待把握这个机会与世界顶尖好手一较高下，盼能取得佳绩破纪录地第四度封王。



潘顿目前在香港骑师榜上高踞榜首，暂时抛离次席骑师布文二十七场头马之多，继续向第九次登上香港冠军骑师宝座的目标进发，但对他来说，竞逐这项每年一度云集全球菁英的骑师赛事是一种截然不同的挑战。潘顿曾分别于2017年、2020年及2021年三度在总奖金达一百万港元的浪琴国际骑师锦标赛中夺得冠军。



潘顿说：「很期待能够与世界各地的顶尖骑师同场较量，一试自己的身手。」他也表示非常珍惜在赛事中与对手建立起的情谊。



他续说：「他们都是我熟悉的面孔。当然我们会从远方留意著世界马坛的动向。他们可能在策骑一些季内表现优异的佳驷，而我会趁机问问他们与马儿的合作经历，因为我们都热爱赛马，十分欣赏顶尖赛驹、顶尖骑师及顶尖练马师。」

潘顿先后三夺浪琴国际骑师锦标赛冠军。



潘顿坦言浪琴国际骑师锦标赛举行前夕的气氛相当融洽，但他依然会专心争标，在阵上不会谦让，而会全力以赴，力争成为此赛历来夺冠次数最多的骑师。



对于争标，这位澳洲好手相信本地骑师在跑马地作赛时会较海外骑师占优。他表示：「我认为优势在于我们以这里为基地，每星期都会在这条赛道策骑。我们对它了如指掌，了解它的所有细微之处。我们也熟悉对手的坐骑。但同时间，如果未能获配合适坐骑的话，就会失去竞争力。」



他续说：「你不只需要合适的坐骑，还需要理想的档位。在跑马地出赛时需要阵上很多东西配合，才有争胜机会。」



今届浪琴国际骑师锦标赛势将成为近年竞争最激烈的一届，参赛骑师中共有七人曾在此赛夺冠。莫雅从腿部的应力性骨折康复后，上周已在英国恢复出赛。他即将第十九次出争浪琴国际骑师锦标赛，为本已星光熠熠的阵容更添色彩，也意味著浪琴全球最佳骑师排行榜的前四名骑师麦道朗、争取卫冕的巴米高、布宜学及莫雅均会来港参战。

莫雅 (图) 即将第十九次出争浪琴国际骑师锦标赛，为本已星光熠熠的阵容更添色彩，也意味著浪琴全球最佳骑师排行榜的前四名骑师麦道朗、争取卫冕的巴米高、布宜学及莫雅均会来港参战。



除此以外，今年这项年度盛事的十二位参赛好手还包括布文、杜苑欣、何泽尧、金美琪、莫雷拉、李慕华及李宝利。



浪琴国际骑师锦标赛之后的重头戏将会是12月14日星期日在沙田马场举行、总奖金高达一亿三千万港元的浪琴香港国际赛事。



潘顿于浪琴香港国际赛事当天势将成为焦点，除了伙拍「嘉应高升」力争卫冕总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛）外，也会主策备受看好的「遨游气泡」出争总奖金三千六百万港元的浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）。