浪琴国际骑师锦标赛│完成骑师配马激战可期

更新时间：11:18 2025-12-08 HKT
发布时间：11:18 2025-12-08 HKT

浪琴国际骑师锦标赛将于周三（12月10日）晚上在跑马地举行，今年参战这项奖金丰厚赛事的国际骑师阵容及马匹实力均堪称历届最强。
 
十二名世界顶级骑师将会在四关赛事中同场较量，争取分数，取得头马、亚军及季军的骑师将分别获得十二分、六分及四分。此赛是全球奖金最高的骑师挑战赛，总冠军可获六十万港元，亚军二十五万港元，季军十五万港元。
 
浪琴国际骑师锦标赛骑师配马结果公布仪式于今天（12月8日）在沙田举行，十二位好手由电脑随机分配四关赛事的坐骑。该四关赛事的总奖金合共高达七百五十万港元。
 
在今届赛事的十二名参赛骑师中，七位曾胜出此赛，分别是力争卫冕的巴米高，以及何泽尧（2023年）、潘顿（2017年、2020年及2021年）、布文（2016年）、莫雷拉（2012年）、李慕华（2009年与莫雅及莫狄并列冠军）及莫雅（2009年与李慕华及莫狄并列冠军及2010年）。

多位世界菁英级骑师聚首沙田。
多位世界菁英级骑师聚首沙田。

 
另外五位选手金美琪、杜苑欣、麦道朗、布宜学及李宝利则希望取得首胜。
 
潘顿满意获配坐骑，分别是第四场（第一关）「凝聚美丽」、第五场（第二关）「青春力量」、第七场（第三关）「非凡豪杰」及第八场（第四关）「家乐龙驹」。
 
潘顿说：「我需要再研究一下。其中两驹的实力不俗，另外两驹则争胜不易。」
 
「我认为今届的参赛马匹实力或许较强，这是一件好事。胜负取决于阵上运气。」
 
潘顿表示期望能再度封王，但认为当晚要打响头炮有一定难度，希望能愈战愈强。

潘顿（中）力争创纪录第四度在浪琴国际骑师锦标赛封王。
潘顿（中）力争创纪录第四度在浪琴国际骑师锦标赛封王。

 
布文同样认为今年参赛马匹实力不俗，而且势均力敌。
 
布文说：「这将会是个精彩的晚上。我认为今年的参赛马匹实力较强，而我曾多次参与这项赛事，今年骑师阵容也可能是历来最鼎盛的一届。这是一项相当高水准的赛事。」
 
为了鼓励练马师派马参赛，在四关赛事中争取最多头马，今年浪琴国际骑师锦标赛将再设练马师特别奖金，而大卫希斯将派出七驹上阵。

 
练马师特别奖金采用与骑师相同的计分方法，在四关赛事中累积分数最高的三位练马师将分别获得三十万港元、十二万五千港元及七万五千港元奖金。
 
大卫希斯对争胜显得信心十足，并表示能派遣状态当锐的马匹出战跑马地赛事总是令人雀跃。
 
他说：「牠们抽得好档且状态正盛。虽然我不认为当中很多匹会成为大热门，但牠们应会获得不少马迷的支持。」
 
大卫希斯认为，练马师派出多匹正处佳态的赛驹参赛，对于这项挑战赛而言是好事。
 
「骑师们策骑的都不是百倍大冷门。」他说。
 
本周三（12月10日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第五班云地利让赛（1650米）将于晚上六时三十分开跑。

