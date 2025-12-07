Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「大番薯」升班连捷

更新时间：16:57 2025-12-07 HKT
发布时间：16:57 2025-12-07 HKT

今季泥地赛成绩突出的廖康铭，于今日几场泥地赛排出强阵，结果在第七场四班千二米，凭新胜而临的「大番薯」赢岀头马，此驹上场在五班赛险胜而回，今午升四班赛上阵，负磅骤减之下再捷。

赛后「大番薯」马主罗文滔说:「赛前我预计『大番薯』是四、五班升降机，今场升上四班，未必有很大的优势，我估不到马儿今仗可以顺利取胜。赛后我都有讲笑问廖康铭，究竟练者对『大番薯』在刚过去暑假做了甚么工夫，马儿今季会如此大进步呢！对于此马的期望，我抱平常心的态度。」
 
廖康铭说:「『大番薯』今季比上季明显养得更强壮，今仗霍宏声发挥一流，早段没有心急给予该驹太大压力，让马匹放松去跑，发挥得宜。」

