马场密探048｜「飞云」后上打开胜门

马圈快讯
更新时间：14:23 2025-12-07 HKT
发布时间：14:23 2025-12-07 HKT

今日沙田赛事，共编五场泥地和五场草地赛，第一场和第二场五班赛，均由在港服役多时俱未胜出的处女马取得，首先之前在港岀赛二十六次未尝一胜的沈厩「领创动力」，在骑师田泰安胯下一放到底，以三马位之先胜岀。

接着方嘉柏马房的六岁马「飞云」，则今午在港上阵第二十次，终于在见习生黄智弘胯下后上击败对手，赢得在港首场头马，打开胜门。

「飞云」在港开斋，马主冯柏基和太太黄婉曼，及他们的好友龚嘉欣均有拉头马，一起分享胜利喜悦。

练马师方嘉柏说:「我们等了『飞云』赢马已经好久，牠多次和头马擦身而过，非常欠运。我多谢马主充满耐性等待，今场终于赢马交代。『飞云』跑谷草及泥地均有不错表现，香港是一个很有趣的地方，有时一些马开斋后开窍，表现有进步，希望『飞云』是这类型的马。」

按下图睇更多相片：

