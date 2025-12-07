沈慧林呼吁大家今日投票选贤能

香港第八届立法会选举. 将于今天（12月7日）举行，马主沈慧林今天一早马上与自己的选委界别和香港中华联谊会的前辈朋友一起去投票：为自己的选区、功能界别、全国性界别和选委界别投票。

沈慧林呼吁，为香港、选贤能：「请大家记得今天出来投下重要的一票。」

陈嘉甜

