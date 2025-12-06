廖康铭「升泷驹」「一生好彩」

目前以二十三场头马，继续位列练马师成绩表首位的廖康铭，于明午沙田日赛又摆出强阵，有望增添头马进帐。廖康铭接受查询时透露，今期参战马均有备而来，其中「升泷驹」和「一生好彩」分头出战最佳路程，希望届时悉数取得佳绩。

升泷驹四胜同程

「升泷驹」将出战明日第八场二班泥地千二米。

今季廖康铭暂获二十三场头马，其中四场在泥地赛取得，明午第八场二班泥地千二米，廖厩派遣「升泷驹」和「精英雄心」一同出击，练者分析说：「以路程适应性来说，『升泷驹』无疑更合脚法，不但四胜同程，早前更在中距离赢马，目前其状态良好，今仗自然具机会争胜，不过厩侣『精英雄心』上周赛后，体力与状态都回复得好，牠过往跑泥地千二亦曾有表现，如果今场早段步速够快，『精英雄心』也有机会在末段上前挑战，走入前列一席。」

一生好彩收复前失

「一生好彩」将出战明日第十场三班千四米。

「一生好彩」今季踏入成熟期，早前在田草千四米连捷，即使上场升班再跑同程未能上名，可是今午列阵第十场三班千四米，练者认为仍有可争之道。「上仗当日的场地模式较有利前领或前置型马发挥，后上马难以凭后劲争取胜利，不过『一生好彩』只落后头马两个多马位，演出已算不差，牠复课操练的表现依然理想，今战再跑同程，只负一一六磅，倘若遇到合适步速，仍然有机会收复前失。」廖康铭说。



至于第九场三班一六五○米，廖厩有「星价」和「新意马」同时列阵。廖康铭表示，「快意马」上场抛离对手赢马，表现出色，不过「星价」早前试泥闸走势甚佳，大有机会合跑泥地，所以他便决定报名参战，预期今仗「新意马」在起步后摆前竞跑，「星价」则留守在后，最终赛事步速将决定哪一驹演出较佳，将会不分正副出击。

文杰

