田泰安「嘉应骏马」「升泷驹」

田泰安近期手风回顺，近两次赛事先后凭「竞骏天下」及「团结战灵」交出头马，连胜两个赛日，季内头马数目亦增至十三场。

周日沙田草泥赛事，田泰安共有八匹坐骑列阵，他扬言要乘胜追击，其中以「嘉应骏马」及「升泷驹」两驹最具争胜机会。

嘉应骏马转战泥地

「嘉应骏马」在四班具备相当竞争力。

出战第七场四班泥地千二米的「嘉应骏马」，上季尾在田泰安胯下，出争田草千二米赢得在港首场头马；今季在开锣日上阵跑同程，亦跑获一席接近的殿军，反映在四班具备相当竞争力。

周日「嘉应骏马」转战泥地赛，田泰安说：「虽然『嘉应骏马』今仗跟上次出赛相距三个月，但是近期操练正常，其间两度遣往试闸，都能够以良好走势胜出，足见现时状态仍在作战水平。今战牠出争泥地千二米，主要是其本身速度良好，加上在大圈操练及试泥闸时都有好走势，所以便决定再往泥地一试，希望可凭其速度，在起步后进占前列位置，并以最擅长的跑法争取胜利。」

升泷驹路程专家

「升泷驹」在港赢出的五场头马，有四场是由田泰安操刀。

至于列阵第八场二班泥地千二米的廖厩「升泷驹」，在港服役所赢出的五场头马，四场由田泰安操刀，以往在港五场头马都在泥地取得，场地性能毋须怀疑；虽然前仗是在泥地一哩取胜，但曾四胜泥地千二米，路程专家当之无愧，今仗返回此程角逐，自然要高度重视。

田泰安表示，「升泷驹」擅跑泥地，而且斗心甚佳，末段一旦出头，便不易被对手越过，所以前仗增程跑一哩亦能胜出；如今回师泥地千二米，当然属射程范围，而且只负一二五磅上阵，不足以构成压力，只要马儿能发挥出本身速度，便有机会争取季内第二场头马。

文杰