浪琴国际骑师锦标赛│布文相信配马结果属争标关键

马圈快讯
更新时间：13:13 2025-12-05 HKT
发布时间：13:13 2025-12-05 HKT

浪琴国际骑师锦标赛将于12月10日在跑马地举行，参赛好手之一的布文认为各参赛骑师势均力敌，而配马是否得到运气之助对冠军谁属将起关键作用。

多位参加2025年浪琴国际骑师锦标赛的精英骑师，将于12月8日亮相骑师配马结果公布仪式，届时将会揭晓各参赛骑师在四关赛事的坐骑。

布文不认为熟悉跑马地的赛道，或会增加他与另外两位本地选手兼均曾胜出国际骑师锦标赛的潘顿及何泽尧的优势。

布文说：「我认为今年所有参赛骑师均曾在跑马地马场出赛，对该赛道都较为熟悉。明显地，他们全都是世界级骑师，而我认为抽到甚么坐骑比一切都更为关键。」

布文对骑师挑战赛的模式绝不陌生，甚至可被视为此范畴的专家。他曾于2016年取得浪琴国际骑师锦标赛冠军，并于2007年以「世界队」队长身分在雅士谷夺得识价杯。他也是唯一曾两度荣获著名的银马鞍奖的非欧洲骑师，该奖项颁予在识价杯中累积分数最高的骑师。

布文曾两度荣获银马鞍奖，该奖项颁予在识价杯中累积分数最高的骑师。

布文说：「（国际骑师锦标赛）向来是一件盛事，而紧接的星期日就会上演香港国际赛事，整个星期精彩赛事连连。」

总奖金高达一百万港元的浪琴国际骑师锦标赛，将为全球瞩目的香港国际赛事周揭开序幕，并以12月14日星期日的重头戏浪琴香港国际赛事作结。这位2017年浪琴全球最佳骑师兼澳洲赛马名人堂骑师，尽管近二十年来一直是世界马坛尖子，但对香港这项年度盛事的重视丝毫未减。

布文说：「这项挑战赛的奖金远较我参加过的任何其他骑师挑战赛丰厚，这无疑为赛事增加了一点吸引力。能够与其他骑师重聚实在太好，我们会在赛季中碰头，但又匆匆分别。这次我们都会留在这里相聚数天，到比赛当晚在赛场上进行精彩的较量。这种感觉非常好，而我们每次比赛都斗得难分难解。」

与布文同场角逐的好手除了潘顿及何泽尧之外，还有布宜学、杜苑欣、金美琪、麦道朗、莫雅（视身体状况而定）、莫雷拉、李慕华、李宝利及力争卫冕的巴米高。

