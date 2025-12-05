浪琴国际骑师锦标赛│何泽尧感恩有机会角逐

本地星级骑师何泽尧年初上阵时受伤后，能赶及在本季开始时伤愈复出已实属不易，现在取得下周三（12月10日）晚在跑马地上演的浪琴国际骑师锦标赛的参赛资格，力争再尝此赛冠军滋味，更是难得。

三十五岁的何泽尧于本年2月在沙田出赛时不幸被坐骑抛下，头部受伤，颈部也出现骨裂，伤势不轻，因而须接受深入治疗。在漫长的复康过程中，何泽尧曾远赴瑞士奥林匹克医疗中心（Swiss Olympic Medical Centre）求医，其后重上马背再次熟习策骑，几经艰辛终于赶上于9月初本地马季开锣时复出。

何泽尧说：「经过七个月的康复治疗后，我于季初时没想过能有这样的进展，因为要卷土重来并不容易。我花了一点时间重整旗鼓。」

「为了准备好出赛，我比以前更加努力操练。现在能够赢马实在开心，而当然我一直很感谢方嘉柏先生及吕健威先生对我的信任。我很满意自己的成绩，引以自豪。」

方嘉柏及吕健威是何泽尧其中两位最大的支持者，而在因伤缺阵期间，他也从好拍档前香港马王「金鎗六十」得到慰藉。这对人马组合曾在沙田取得二十六捷，包括平香港纪录胜出十项一级赛。

何泽尧与「金鎗六十」关系密切。

何泽尧表示：「牠是唯一令我百分百信任的赛驹。伤愈后第一次骑马，安全感很重要。幸好北方牧场距离不远，我可以较容易地多到那里，这点也很重要。」

「金鎗六十」性格刚烈且天赋优厚，在港服役时共上阵三十一次，均由与牠合作无间的何泽尧操刀，包括历史性地于2019/2020年度马季囊括四岁马经典赛事系列全部三关冠军，人马合力在香港马坛创造辉煌。

何泽尧表示：「即使马儿已经退役，但牠在我的生命中仍占有重要位置。我与马儿感情深厚，就算牠仍在这里时，我也是会每天去看牠。相隔七个月后再次与马匹接触，安全感十分重要。马儿帮助我建立信心，让我能够重返绿茵场，再次投入操练。」

「我能够时常到那里探望牠，知道牠生活安好，同时与牠进行一些平地训练、障碍练习及一点盛装舞步。盛装舞步是截然不同的东西，我自疫情后便停止了练习。很开心能与牠再进行盛装舞步，牠是这方面的新手，我也在学习中，但我们都进展良好。」

何泽尧以坚毅斗志及不懈求进的精神，深受马迷及同行敬重。他年少时开始学习盛装舞步，其后加入香港赛马会见习骑师学校，其间被派往海外训练，师承挂靴后转任练马师的苏利云。苏利云的兄长是前香港练马师苏保罗。

何泽尧于2009/2010年度回港首季出赛，共胜出十场头马，为日后的发展奠下良好基础，最终于2022/2023年度马季取得九十六场头马，创出生涯新高。他今个赛季至目前为止已赢得十四场头马，而他相信今届浪琴国际骑师锦标赛会是此赛历来竞争最激烈的其中一届。

何泽尧说：「我认为今年的骑师阵容是历来最顶尖的其中一届。李宝利已有一段时间没有来港参赛，李慕华也重临争标，莫雅看似能够及时复出，实在精彩。巴米高也是一位极优秀的骑师。能与他们同场竞逐是莫大的荣幸。」

何泽尧以季内成绩最佳的本地培育骑师身分参加今届浪琴国际骑师锦标赛，他的对手还有潘顿、麦道朗、莫雷拉、杜苑欣、金美琪、布宜学及布文。今年共有七位曾经夺得此赛冠军的骑师角逐。

赛事合共设有四关，在每关赛事中取得头马、亚军及季军的骑师将分别获得十二分、六分及四分。总冠军可获六十万港元，亚军二十五万港元，季军十五万港元。

