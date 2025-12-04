浪琴香港国际赛事│「嘉应高升」备战浪琴香港国际赛事作最后快操 表现让大卫希斯大表满意

浪琴香港国际赛事将于12月14日隆重举行。多匹入围角逐当天四项一级赛的主队赛驹均积极备战，其中全球最高评分短途赛驹「嘉应高升」已于日前进行赛前最后一课草地快操，表现让练马师大卫希斯大为满意。另一方面，也有不少主队佳驷于今早（12月4日星期四）在沙田试闸砥砺。



「嘉应高升」将于下周日角逐总奖金高达二千八百万港元的一级赛浪琴香港短途锦标（1200米），力争连胜第十六仗以追平「金鎗六十」的佳绩，并继续追近「精英大师」所创十七连胜的中国香港赛驹纪录。



「嘉应高升」刚于周三（12月3日）早上在暂时领先骑师榜的潘顿胯下进行草地快操，最后四百米缔速21.6秒，亮眼的表现使大卫希斯相信这匹五项一级赛盟主已为争标准备就绪。



大卫希斯说：「我认为『嘉应高升』的操练表现无可挑剔。潘顿让马儿加速，而他相信马儿已处于巅峰状态，当他稍作催策时，马儿便再次展步。」

「马儿在草地跑道上从容地跑，最后四百米加速，末段造出21.6（秒）的时间。马儿只是逐步加强操练，我认为牠可在毋须催策下于11秒内完成最后二百（米）。」



「我认为潘顿觉得这是感觉最好的一课操练，而马儿的状态也不断进步，而大赛之前只需循序渐进地备战。我们对牠十分满意。」



另一边厢，「骄阳明驹」上季四度在一级赛中不敌「嘉应高升」，其中三仗屈居亚军，另外一次则跑获季军。



这匹佳驷今早（12月4日）在布文胯下参加一组1200米泥地试闸，在「包装天将」之后以第二名冲线，较另外四匹同样入围浪琴香港国际赛事的佳驷「精算暴雪」（第四名）、「表之银河」（第五名）、「遨游气泡」（第六名）及「嘉应传承」（第七名）先过终点，缔速1分11.41秒。



同属蔡约翰麾下的「有目共赏」及「红运帝王」则参加第二组1200米试闸，分别以第三名及第八名过终点。厩侣「永远美丽」在该组试闸中以1分09.74秒率先冲线。



「大至尊」（第五名）及「安骋」（第八名）参加了第三组试闸，而同组的「威利金箭」则以1分10.74秒首名冲线。

「骄阳明驹」今早在沙田试闸时交出强劲表现。



海外佳驷方面，游孝廉厩下的「港边小区」在泥地上作轻松操练，备战总奖金高达三千六百万港元的一级赛浪琴香港一哩锦标（1600米）。此赛为下周日浪琴香港国际赛事举行的四场焦点一级赛之一，另外三场赛事分别是总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米）、总奖金高达二千六百万港元的浪琴香港瓶（2400米）及浪琴香港短途锦标。



此外，本周日（12月7日）沙田马场将举行十场赛事，头场第五班亚士厘让赛（1650米，泥地）将于下午一时正开跑。