浪琴香港国际赛事│「乐于助人」瞄准浪琴香港短途锦标 盼在远征路上再现光芒

浪琴香港短途锦标（1200米一级赛）自举办以来从未有九岁赛驹成功摘下头马，但今年列阵此赛的「乐于助人」却非泛泛之辈，或能创历史以九岁高龄攻下这项总奖金高达二千八百万港元的大赛。



「乐于助人」曾于2023年角逐一级赛女皇伊利沙伯二世禧年锦标（1200米），以八十一倍冷门身分抡元，表现卓越。此驹去年以八岁之龄顺利卫冕，成为该项顶级短途赛历来最年长的头马。



现年九岁的「乐于助人」于该役后多次在英国上阵，表现均未见突出，直至近期转战美国时再次取得佳绩，包括上仗在一级赛育马者杯草地短途大赛（1200米）中交出佳作，跑获季军。



「乐于助人」的阵营其后一直以远征沙田为目标。练马师侯耀诚乐观地认为，再次远征海外可激发起这匹Jim Hay与Fitri Hay伉俪名下的年长佳驷展现最佳水准。



侯耀诚说：「在我们看来，马儿一直是匹顶尖良驹。我认为牠的状态已很接近巅峰。马儿下个月便踏入十岁了，没有事情是历久不变的，但牠近期屡有佳作，先于前仗攻下一项二级赛，上仗则在育马者杯跑获季军。」



「马儿在德尔马的表现确实精彩。牠赛后恢复得很好，而来港参赛一直是我们的计划。自育马者杯一役后，马儿便留在当地，我认为对牠来说，这比中途回国更加轻松。」



「乐于助人」前仗在坚兰出战二级赛活福锦标（1100米），末段自包尾位置交出一贯的凌厉冲刺取胜，可见牠依然甚具争胜心。侯耀诚预料牠的留后跑法十分适合在沙田发挥。

「乐于助人」迄今四十三战十胜。



「乐于助人」在育马者杯一役加佩眼罩后演出甚佳，至于牠来港作赛时会否佩戴眼罩目前仍未有定案，但侯耀诚团队对骑师人选莫艾诚充满信心。这对人马组合自去年携手扬威皇家雅士谷赛事后，将于此赛首度重逢。



侯耀诚说：「马儿之前跑五化郎（1000米）时在佩戴眼罩下获胜，但马儿增程至六化郎（1200米）时，我们就为牠除下眼罩。我仍未决定马儿在香港会不会佩戴眼罩。」



「我认为马儿会喜欢沙田，我认为场地不成问题，牠现时几乎可以自行训练了。马儿一旦投入作战状态，我们只需让牠保持状况便可。马儿呼吸畅顺，十分健康，状态比较年轻时更胜一筹。」



「牠的脾性向来有点独特，有时会表现得十分出色，但突然间又会闹情绪，的确有自己的个性，但牠在美国时成熟了许多，也真的很享受在当地受训。」



「乐于助人」将于12月14日与香港马王「嘉应高升」同场比拼，侯耀诚很期待迎接与这匹超级佳驷较量的挑战。



他说：「这场赛事将会非常有意思。即使我们败给『嘉应高升』而跑获亚军也不会是天大的事，况且在这些短途赛中，甚么也可能发生。胜负在于一瞬之间的决定，排档也可能左右战局。」



总奖金合共高达一亿三千万港元的浪琴香港国际赛事将于12月14日星期日在沙田马场举行。