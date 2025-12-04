浪琴国际骑师锦标赛│巴米高力争卫冕 冀为丰收一年划上完美句点

巴米高在上届浪琴国际骑师锦标赛从首关起领先，最终夺得冠军。一年过后，他仍视这为自己于过去十二个月内的最大成就之一，足见此项盛事的地位非凡。



巴米高于2025年战绩彪炳，除了首次扬威法国最重要赛事凯旋门大赛（2400米一级赛）、英皇锦标（2392米一级赛）及日本杯（2400米一级赛）外，并第二次胜出育马者杯赛事及英国冠军锦标（2000米一级赛）。



巴米高去年第六度在跑马地出战浪琴国际骑师锦标赛，对当日的盛况记忆犹新。



巴米高说：「这是美好的回忆，而每年的参赛骑师阵容都非常鼎盛，大家都是带著在本土及国际马坛上的累累战功而来。以此为全年作结实在圆满，我每次都很期待能够参与其中。」



巴米高去年以两场获胜姿态迥异的头马奠定胜局，先是在首关伙拍独赢赔率38倍的「胡椒军曹」于最后一步透出击败布宜学摘桂，再在尾关主策伍鹏志麾下的「晨曦俪人」带离对手抡元。



巴米高说：「能够在首关赛事取胜十分重要。我曾参赛数次，清楚要拿下冠军实在困难，而即使我一些坐骑具有明显争胜机会，但阵上总有可能会走位欠顺或于关键时刻决定错误，因此在首关即取得最高分数帮助很大。」



「伍鹏志于尾关赛前给予我极大信心，而我知道该仗只要跻身三甲便大有机会封王。能够成功夺冠十分美好。」



巴米高现年34岁，他作为骑师的一大强项，就是无论在任何情况下都能保持平衡的心态，从不过份自傲或自轻。

巴米高 (左) 今季先后胜出凯旋门大赛、英皇锦标、英国冠军锦标及日本杯等大赛。



巴米高也不负所望，今年在世界顶级赛事中屡创佳绩，包括策骑阿加汗育马场名下、现时高踞浪琴全球最佳赛驹排行榜首位的「格伦岛」取得连场胜仗，以及伙拍「得令星」在最后数步摘下凯旋门大赛桂冠。



巴米高说：「老实说，今年的成绩真的很理想。要夺得法国冠军骑师殊荣实在不易，而我现在必须小心谨慎，在任何地方策骑均不可受伤或被罚停赛，以免错过策骑好马的大好机会。」



「回想在凯旋门大赛、英皇锦标、英国冠军锦标及日本杯的胜利，一切都非常神奇。」



随著2025年已接近尾声，巴米高以香港作为重要舞台，力争为梦幻一季再添光芒。他下周将以最佳状态出战浪琴国际骑师锦标赛，比之前更求胜心切，而去年的胜利将成为他争胜的最大动力。



他说：「胜出一次令我更渴望再尝胜果，但今年的阵容较以往更为强劲，李慕华、麦道朗、布宜学及莫雅等均会列阵。香港赛马会能汇聚这么多全球顶尖骑师，在一个晚上同场献技，实在了不起。」



2025年收获甚丰的巴米高将于12月10日星期三在跑马地马场亮相，与一众星级骑师同场较技，冀能再展光芒。