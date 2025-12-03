马场浮世绘│董明朗南非复出 首战卜满九匹坐骑

刚刚提早与马会解约的南非骑师董明朗，本周初已启程返回南非，且本周五将在基维尔马场复出上阵。虽然他当年的老板，练马师金米亚目前起用杰奇为马房主帅，但董明朗仍广受支持，首战已卜满九匹坐骑，接著翌日在凯尼沃斯马场亦将策骑七驹上阵，包括在好望角雌马坚尼的大热门「金棕榈」。

文杰