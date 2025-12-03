马场浮世绘│冼文诺将缺席毛里裘斯煞科战

目前在毛里裘斯策骑的前新加坡和巴西骑师冼文诺，于上月二十日早上晨课期间堕马受伤，导致右脚踝骨裂，令他随即需要打石膏，以固定伤势，本来他计划在本月二十和二十一日，今年马季最后两次赛事上阵，可是其主诊医生要求他继续休息四至六星期，所以肯定未能赶及在当地煞科战上阵，目前他在当地骑师龙虎榜仍然以十八场头马排首位，以五场头马领先对手，如果在未来三个赛马日维持领先优势，便有机会成为今年冠军骑师。