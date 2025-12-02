田泰安「团结战灵」「管之友」

田泰安刚周日策骑桂厩「竞骏天下」赢得今季第十二场头马之后，明晚跑马地夜赛，他将有五匹坐骑列阵，而且全部均曾由他策骑出赛，如今再伙拍上阵，有望收人马合拍之效。田泰安今晨亦表示，今战坐骑多具实力，其中以「团结战灵」和「管之友」两驹最具争胜机会。

团结战灵收复前失

「团结战灵」明晚原装配搭再跑同程。

「团结战灵」刚战转桂厩初出，竞逐五班谷草千二米，可惜却只跑第五，明晚此驹原装配搭再跑同程，田泰安认为马儿演出有望进步，他表示：「上场『团结战灵』转仓初出，始终状态仍未达大勇，加上牠在转弯入直路，准备发力之际受阻，直接影响走势，最终未能上名，不过赛后马儿操练正常，逐步提升状态，今次再跑同程，且排在五档，将是收复前失的好机会，我临场将会与桂福特研究采用甚么战略，务求将坐骑实力尽量发挥，争取最佳成绩。」

管之友争胜分子

「管之友」上季曾在田泰安胯下跑谷草二千二百米赢马。

贺厩「管之友」上季曾在田泰安胯下跑谷草二千二百米赢马，明晚人马再次携手出战同程，他说：「『管之友』马性较懒，不过在阵上走顺之后，往往对我的策骑交出良好反应，因而末段往往可冲得接近。上场此驹休后复出，在嫌短的千八米亦能够后上跑第四名，演出较我预期为佳，亦反映马儿今季状态进展甚好，如今回师赢马的二千二百米，即使同场对手实力甚强，但『管之友』临场只要跑出正常水准，仍是今场的争胜分子。」

最后，田泰安表示姚厩「平天雄」刚战由他策骑，沿途走势不太纯熟，可是末段仍追回第四名，表现不俗，亦反映其战斗力不弱。赛后马儿加强砥砺，全力提升状态，明晚「平天雄」继续列阵谷草一千米，排位较上场理想，且早段应该步速正常，届时将有利坐骑发挥后劲，希望能够走入前列归来。

文杰