希威森「泷泽飞驹」「妙算奇胜」

更新时间：18:00 2025-12-01 HKT
发布时间：18:00 2025-12-01 HKT

虽然骑师希威森于昨日赛事交白卷，但幸好本周三夜马，他依然获得足够支持，策骑七驹上阵，他表示跟上次赛事比较，今次赛事坐骑实力较佳，希望届时交出成绩，其中季内演出稳定的「泷泽飞驹」，与及近期状态冒升的「妙算奇胜」，均具争胜机会。

泷泽飞驹状态冒升

「泷泽飞驹」上阵三次得一冠两季。
今季转投桂福特马房的「泷泽飞驹」，上阵三次得一冠两季，演出稳定，周三晚此驹列阵第三场五班千八米，希威森说:「今季『泷泽飞驹』状态冒升得快，且回勇后能够保持，令牠阵上表现稳定，即使刚战际遇欠佳，早段未能进占前列位置，但牠末段仍后上跑第三，近期此驹操练仍足，我亦一直策骑牠操练，马儿走势轻松，状态仍令我感到满意，周三晚此驹再跑千八米，倘若情况许可，我仍希望牠能够早段进占前列位置，以最合适的方式发挥，希望牠能够再次发挥本身实力，争取今季第二场头马。」

妙算奇胜力争首捷

「妙算奇胜」今战由希威森接手，列阵第二场四班二千二百米。
廖厩「妙算奇胜」今季三战未能上名，周三晚由希威森接手，列阵第二场四班长途赛，希威森说:「日前我过档『妙算奇胜』快跳，其走势轻松，相信今季拼过几场之后，正逐渐回复最佳作战状态，此驹上季早便展示出具备良好质素，但毕竟是中长途马，成熟程度较慢，但目前马儿已上轨，今场应该能够以最佳状态迎战，加上今场只需负轻磅出赛，所以「妙算奇胜」应有条件在此跑回本身水准，应具机会争胜。」

最后，希威森表示「盈益善」上场赛前突然发脾气，结果被著令退出竞逐，幸好牠没有受伤，事后马儿已迅即复操及参加试闸，周三晚遂恢复出赛，以其本身实力，跑合适的路程肯定具竞争力，希望届时牠能拚入前列最接近位置归来。

文杰

