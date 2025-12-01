赈灾闭门赛 添逾七千万善款

昨日沙田十场闭门赛事，马会将自身的七千零二十万元收益全数捐出，为上周三大埔宏福苑五级火灾的灾民济燃眉之急，暂时马会累计捐出逾一亿七千万元善款。赛后，马会行政总裁应家柏见传媒，指会方除捐钱之余，并会着力协助受灾员工，包括心理辅导；应家柏另透露周三谷赛虽会重新开放公众人士入场，但「开心星期三」等娱乐活动暂停。至于昨日赛事，潘顿中三元最威，董明朗终无马羸，今季守斋离港。

潘顿昨日的第二场头马是凭伍鹏志麾下的「勇者为皇」赢得，而且姿态十分轻松，以个多身位抛离了大热门的廖厩「大爱无疆」开斋。后驹上仗于弯道「大波勾」把亦属伍厩及配潘顿的「佐治传奇」带出更外跑线，令「佐治传奇」屈居亚军，伍鹏志与潘顿今仗赢出「勇者为皇」，算是成功翻旧帐。

昨午同样在潘顿胯下赢马的「颜色之皇」，今仗则是首度在沙田赛事报捷。这匹上季在谷草一千米两捷的四岁马，是役转战田草同程直路赛敲响今季胜鼓，为马主赛外多添一百五十万元的自购马特别奖金。练者游达荣昨日虽然人不在港，成绩却甚出众，另伙拍麦道朗赢出「一定超」食尾胡，骑者这番来港客串愈战愈勇，最近连续三次赛事都有马赢。

姚本辉起孖封练王

姚本辉是另一位起孖仓主，「乐胜天下」在另一位客串骑师杜苑欣胯下，是役第十六次出赛终于开斋，赛后姚本辉简单回应：「『乐胜天下』上场跑谷草一哩嫌路程太长，因此今场缩程跑千二米，能够在此打开胜门，可见牠的泥战性能不错，我之后会部署马儿主攻泥地赛事。」

沈集成近来则赢马不停，昨日凭后备补出的「关键所在」于第九场赛事爆出十九倍冷门，个人连赢四个赛事天。惟因方嘉柏于第五场凭「大千雄心」亦添一捷，成哥仍是因亚军较少而紧随在方嘉柏之后排第四。方嘉柏说：「『大千雄心』的梁仕天先生是很好的马主，我很高兴以今场胜仗报答他的支持。马儿之前两战都排外档而影响发挥，惟上场已跑得第二，表现很好。今场排三档终顺利补中，因取胜距离不多，赛后应加约五分可续留四班。」\



