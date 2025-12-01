Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

赈灾闭门赛 添逾七千万善款

马圈快讯
更新时间：00:01 2025-12-01 HKT
发布时间：00:01 2025-12-01 HKT

昨日沙田十场闭门赛事，马会将自身的七千零二十万元收益全数捐出，为上周三大埔宏福苑五级火灾的灾民济燃眉之急，暂时马会累计捐出逾一亿七千万元善款。赛后，马会行政总裁应家柏见传媒，指会方除捐钱之余，并会着力协助受灾员工，包括心理辅导；应家柏另透露周三谷赛虽会重新开放公众人士入场，但「开心星期三」等娱乐活动暂停。至于昨日赛事，潘顿中三元最威，董明朗终无马羸，今季守斋离港。

潘顿昨日的第二场头马是凭伍鹏志麾下的「勇者为皇」赢得，而且姿态十分轻松，以个多身位抛离了大热门的廖厩「大爱无疆」开斋。后驹上仗于弯道「大波勾」把亦属伍厩及配潘顿的「佐治传奇」带出更外跑线，令「佐治传奇」屈居亚军，伍鹏志与潘顿今仗赢出「勇者为皇」，算是成功翻旧帐。

昨午同样在潘顿胯下赢马的「颜色之皇」，今仗则是首度在沙田赛事报捷。这匹上季在谷草一千米两捷的四岁马，是役转战田草同程直路赛敲响今季胜鼓，为马主赛外多添一百五十万元的自购马特别奖金。练者游达荣昨日虽然人不在港，成绩却甚出众，另伙拍麦道朗赢出「一定超」食尾胡，骑者这番来港客串愈战愈勇，最近连续三次赛事都有马赢。

姚本辉起孖封练王

姚本辉是另一位起孖仓主，「乐胜天下」在另一位客串骑师杜苑欣胯下，是役第十六次出赛终于开斋，赛后姚本辉简单回应：「『乐胜天下』上场跑谷草一哩嫌路程太长，因此今场缩程跑千二米，能够在此打开胜门，可见牠的泥战性能不错，我之后会部署马儿主攻泥地赛事。」

沈集成近来则赢马不停，昨日凭后备补出的「关键所在」于第九场赛事爆出十九倍冷门，个人连赢四个赛事天。惟因方嘉柏于第五场凭「大千雄心」亦添一捷，成哥仍是因亚军较少而紧随在方嘉柏之后排第四。方嘉柏说：「『大千雄心』的梁仕天先生是很好的马主，我很高兴以今场胜仗报答他的支持。马儿之前两战都排外档而影响发挥，惟上场已跑得第二，表现很好。今场排三档终顺利补中，因取胜距离不多，赛后应加约五分可续留四班。」\


按图睇有关相片：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
1小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜女童痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单
大埔宏福苑五级火｜女童痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单
生活百科
10小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
2025-11-29 15:57 HKT
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
2小时前
印度16岁篮球新秀扣篮 篮球架突倒塌惨遭砸死 闭路电视拍下恐布瞬间
印度16岁篮球新秀扣篮 篮球架突倒塌惨遭砸死 闭路电视拍下恐布瞬间
即时国际
8小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
社会
10小时前